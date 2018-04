Historier i arbeidslivet

Jeg har lært et nytt begrep, motfortellinger. Fortellinger kjenner vi. Allerede i 5-årsalderen har vi utviklet evnen til å lage historier basert på fortellinger fra besteforeldre, erfaringer, filmer, bøker og mye mer. De fleste har sin rot i noe godt og noe ondt. Vi kjenner det igjen fra eventyrene.

Motfortellinger er historier som omhandler samme hendelse eller tema, men har et annet innhold. En typisk historie i arbeidslivet handler om hva som skjedde med deg under en nedbemanning. Du har din historie, men ikke uvanlig er det at du hører din historie gjenfortalt med et annet innhold. Kanskje du tenker at dette var en ypperlig anledning til å gjøre det jobbskiftet du hadde tenkt på lenge. Fra andre lyder historien at du ble skviset ut eller ikke fikk den etterlengtede lederjobben du ønsket deg.

Din historie bygger på din versjon av sannheten og det du føler. Den kan være rasjonell, men ikke alltid så spennende. Motfortellinger er ofte etablert på basis av fantasier, tolkninger, sjalusi og andre følelser.

Tenk deg at de to historiene ovenfor konkurrerer om å bli den endelige historien om deg. En av dem vinner. Sannheten om deg må vinne, tenker du kanskje. Eller, du tenker, den rasjonelle forklaringen må selvsagt være den som blir den endelige versjonen. Slik er det dessverre ikke. Den historien som til slutt vil leve, er som oftest den som har sterkest appell til følelsene hos tilhørerne. Med andre ord er det ofte historier som har sin rot sladder og baktaling som står igjen og styrer ditt ettermæle.

Mangel på historier er en utmerket arena for å skape nye historier. Det er en som en appell til den frie fantasi og historiefortelling som sprer seg som ild i tørt gress. Vi er godt trent på dette. Folk har fortalt hverandre historier i tusenvis av år. Avisene er også godt trent på dette. Forsider og overskrifter fritatt for kravet til troverdige kildebruk er en fantastisk grobunn for å så frø til utvikling av gode historier som selger godt med aviser.

Tenk på dette hvis det skjer deg noe på jobben. Husk at det er bedre å fortelle som det er enn å tie, for så senere å oppdage at det har dukket opp en historie om deg som er svært ulik din egen og - med stor sannsynlighet - ikke akkurat vinklet i positiv retning. Vær proaktiv og sørg for at din historie kommer ut og frem før andre får anledning til å styre ditt ettermæle! Det er ikke uten grunn at mange store personligheter har skrevet sin egen selvbiografi.