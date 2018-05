Champions League-finale for spiller nummer 8 på bane A

Det er internderby på en fotballbane litt utenfor Oslo. En foreldretrener prøver å manne opp 6-åringene før de skal møte naboklubben:

"Gutta! Her gjelder det å møte ballen. Ikke la dem skyte foran mål, og husk at alle må jobbe hjem. Det er ikke lov til å henge i nettet hvis man er keeper, og de som sier stygge ting blir byttet ut."

Guttene dulter hverandre i sidene, keeperen henger litt i nettet likevel, og så blåser en utskremt pappa for at lagene skal stille seg opp. Spiller nummer 8 blir stående litt rådvill. Under den lange drakten ser det ut som han tar noen prøvespark, før han retter seg opp i ryggen og skritter over linjen med venstre fot først.

"Det gikk greit, muttern. Jeg gjorde som Ronaldo!", roper han til sidelinjen.

"Flott. Alltid høyre fot først, vet du", smiler moren.

Det ligger an til sammenbrudd for spiller nummer 8, men han tar seg i det. Det finnes løsninger på å tråkke ut med feil ben først, så han piler ut av banen igjen selv om kampen er i gang. Utenfor linjen lukker han øynene og konsenterer seg så godt han kan, mens han overhører trenerens brøl om at han ikke er innbytter men spiss.

Spiller nummer 8 var litt trøtt da han fikk se semifinalen mellom Real Madrid og Bayern Munchen, men han husker bruset fra tribunene likevel. I hodet sitt er han Christiano. Han har latt håret vokse for å få en bun som Bale. Og akkurat idet noen dytter ham i ryggen har han løftet den høyre foten, så alt sitter som det skal når han snubler ut i sitt livs tredje seriekamp.

Etter kampen har laget tapt 7-3, og spiller nummer 8 er nokså sikker på at det hele skyldes den venstrefoten. Han stirrer ut på de sorte og hvite fotballaktige trestammene som suser forbi, mens han spiser en vaffel og tviholder på drikkeflasken fra DnB.

AFP PHOTO / JAVIER SORIANO

"Mamma. Kan vi øve på å tråkke ut på banen?", hvisker han.

Moren himler litt med øynene mens hun kikker i bakspeilet. Det er klart de kan det, men det er jo viktig å huske på at ikke engang Ronaldo vinner alle kampene sine selv om han alltid går ut med høyre fot først.

Spiller nummer 8 tenker at moren ikke skjønner stort av fotball, så han svarer bare at han gleder seg til Champions League-finalen. Han vet det er noen uker til, han skal få være lenge oppe, og han er sikker på at faren kommer til å sparke i bordplaten hver gang noen holder på å score. Faren kommer til å heie på Liverpool, mens han selv skal ha på seg Real-drakt. Det blir bra, det.

Den 26. mai er det Real Madrid v Liverpool i Kiev. Zinedine Zidane har verken møtt Klopp eller Liverpool som trener før, mens Klopp ledet troppene sine mot Real Madrid seks ganger da han var trener for Borussia Dortmund.

Real Madrid har statistikken i ryggen på å ha tatt hjem de to siste finalene, men Liverpool har flere seiere over Real totalt sett.

Real Madrid har vært råsterke, men Liverpool har en fighting spirit som har gjennomsyret klubben helt siden Bill Shankly uttalte:

"Some people believe football is a matter of life and death. I am very disappointed with that attitude. I can assure you it is much more important than that. And take that bandage off. Because it`s not your knee, is it, It`s Liverpools knee".

Eller som da Gerard Houllier sa:

"Football is my oxygen".

Så får vi se om oksygenet holder mot laget som Franz Beckenbauer omtalte som det mest legendariske laget noen gang.

Basert på spillet i semifinalene ligger de 70.000 tilskuerne på NSC Olimpiyskiy Stadium til å få se en fantastisk finale. Christiano Ronaldo kommer til å tråkke ut på gresset med høyre fot først. Salah kommer forhåpentligvis til å være så farlig som Emre Can mente han var da han sa at: "You can see that everyone is a little afraid of him, it`s unbelievable how quick he is".

Små og store fotballfantaster kommer til å sitte benket foran skjermer over hele verden. -Og en av dem kommer helt sikkert til å være spiller nummer 8, 10, 12 eller 1 fra et lokallag nær deg.

Måtte det beste laget vinne. Både i Kiev og på bane A. 

Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix