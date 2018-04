Hjertesukk fra tannfeen

Det er åpenbart at dagens samfunn ikke legger særlig mye til rette for tannfeer. En alminnelig problemstilling er at tannfeen sjelden har særlig mye kontanter liggende. Det meste skjer jo elektronisk i disse dager, og dette medfører at såkalt "senkveldstannløsning" (altså tannløsning etter at Kiwi er stengt) kan få tannfeen til å bli nokså desperat.

"Klirr" kan hun skrekkslagent høre det si i et glass fordi noen har rugget på en tann i to timer etter leggetid. Og det er da hun begynner å rote gjennom vesker, lommer og alt - til hun kommer til at det ikke holder med 28 kroner når den forrige tannen gikk for kroner 50.

Tannfeen vurderer da om det er greit å laste ned Vipps på barnets telefon. Vipps har jo kommentarfelt, og der kunne hun eksempelvis skrive noe sånt som at: "Denne gangen rakk jeg ikke å stikke innom, men hva gjør vel det når du kan få penger her?". Hun slår dog fra seg ideen når hun husker alle visjonene hun engang hadde om at det er fint at barn tror på julenisser, feer, alver, og andre ting. Det får være måte på å bryte illusjoner og tradisjoner, liksom.

Så hun roter litt til, og vurderer et øyeblikk å slå i stykker sparebøssen til minstemann. Hun lurer på hvorfor hun ikke kjøpte en sparebøsse man kan åpne bunnen på, og innser plutselig at det antageligvis var for å verne minstemann mot tannfeer. Og akkurat mens hun står med glasset i den ene hånden og sparebøssen i den andre - så våkner han som nettopp har mistet en tann.

"Har du ikke mynter til å fylle i glasset, mamma?", smiler han.

"Eh...altså...du vet...tannfeer er alltid beredt!", lyver hun.

"Døh, jeg ser på deg at det ikke stemmer", svarer den tannløse. "Så vet du hva tannfeen burde gjøre? Jo, hun burde betale med V-bucks som man kan bruke i Fortnite".

V-bucks. Det har aldri stått noe i tannfemandatet om V-bucks. Så hun svarer at tannfeer kommer med penger. Om natten. Det er tradisjon. Og nå må han sove.

Etter en kveldstur innom en bensinstasjon som verken har vekslepenger, 50- eller 100-lapper, begynner tannfeen å bli trøtt (og det stod altså ikke på innsatsen eller viljen til å høyne beløpet, men det finnes jo snart ikke cash noen steder!).

Så kan det egentlig skade om man betaler med V-bucks? Nei. Det er på en måte en myntenhet, og selv om den bare gjelder i dataspill er det kanskje på tide at tannfeen utvikler seg litt. Det er jo bitcoins og alt mulig rart i omløp, og det er ingen grunn til å være en tannfe som lever i fortiden.

Så tannfeen logger seg på Fortnite. For første gang. Hun har sett gutta spille, og det holder å slå på konsollen og trykke på brukeren til de tannløse. Dette går helt supert, og hun planlegger den fine lappen som skal henge på skjermen når det blir morgen.

Men derfra og ut går det litt fort. Tannfeen ender nemlig med å trykke på "Buy 10.000 V-bukcs" (herlighet så raskt man kommer borti feil ting på Xbox-controllere!), og dermed var tannen verdt ikke mindre enn 799,- kroner.

Tannfeen revurderer lappen hun skal skrive. Syv hundre og nittini kroner dekker faktisk 16 løsnede tenner. Medmindre de løsner over så kang tid at det må gjøres prisjusteringer. Men det er kanskje litt kjipt å skrive at tannfeen har gått over til forskuddsbetaling for de neste 15 tennene? Ja, tannfeen er usikker på om det i det hele tatt er nok melketenner igjen til å dekke opp for beløpet, og om en slik løsning gjør at man er over på å betale for at det løsner i det permanente tannsettet. Det blir jo helt feil. Og tannfeer skal være greie. For det er vel ikke tannfeens jobb å drive avbetalingsopplæring?

Det å være tannfe føles plutselig etisk krevende. Tannfeen bestemmer seg derfor for å innføre tannfeberedskap. Her gjelder det til enhver tid å ha nok småpenger liggende til at man slipper å betale med V-bucks. Og før hun legger seg skriver hun en lapp som hun fester på TV-skjermen:

"God morgen. Det viser seg at alle har EN spesiell tann som er verdt litt mer enn de andre. Og i går løsnet DIN spesielle tann. Derfor kan du nå bruke en god del V-bucks. Hilsen tannfeen som dessverre måtte dra før du våknet."