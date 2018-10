Hvem skal ta seg av syke barn om det forventes at foreldrene ikke skal dra fra jobb?

For et par dager siden skrev gründer Astrid Dyson om hvilke utfordringer barnløse har når de må jobbe sammen med personer som har barn. Innlegget kan leses som om mødre og fedre er nokså slitsomme å forholde seg til, og som at dagens velferdsordninger for småbarnsforeldre er helt urimelige.

Dyson stiller spørsmål ved nokså grunnleggende verdier i samfunnet. Er det nødvendig å være hjemme med syke barn? Er det nødvendig å hente barn i barnehagen? Er det urettferdig at ikke alle har samme antall «velferdsdager» uavhengig av om de har barn eller ei?

I avveiningen av ovennevnte spørsmål og i vektingen mellom arbeidsgiveres og barns behov har samfunnet nedfelt noen prinsipper. Meningen er å skape balanse mellom ulike hensyn, og disse kommer ikke så tydelig frem i det Dyson skriver.

Det er ikke vanskelig å forstå at barn trenger foreldre, og det er ikke vanskelig å forstå at forskningen sier at det for arbeidsgiver i et totalperspektiv er like effektivt å ha en ansatt som har barn som å ha en ansatt som ikke har barn.

En av forskjellene mellom arbeidstakere med og uten barn ligger i at arbeidstidsdynamikken gjennom en uke kanskje er litt ulik, og alle forstår at hensynene og interessene kan kollidere innimellom. Men bunnlinjen er at dette er et verdivalg der samfunnet forsøker å tilrettelegge både for arbeidsgivere, arbeidstakere som er foreldre, og for landets neste generasjon. Og det siste er noe som sjelden er et tema i disse debattene.



Det er derfor fristende å spørre hvem artikkelforfatteren mener skal ta seg av barna når barnehagen stenger eller når barna er syke. Det er leit at suksess- og forventningskriteriet knyttes sterkere til at du stiller opp «helt til møtet er ferdig» (selv om det medfører at barnehagen stenger i mellomtiden), enn til at du ivaretar foreldreansvaret ditt samtidig som du jobber (antagelig så hardt og dynamisk som du kan) for å strekke til på jobb.



Årsaken til at man ikke fordeler «denne typen fraværsdager» mellom personer med og uten barn er jo nettopp barna. Så når artikkelforfatteren poengterer at det er hun som blir sittende igjen på kontoret når co-gründeren med barn må hente et sykt barn, så er det akkurat sånn det må være hvis vi ikke vil at barna våre skal betale en pris som samfunnet kan komme til å betale dyrt for på sikt.



Dette er ikke bare et verdivalg, men et samfunnsøkonomisk valg med variabler som går langt utover den enkelte bedrifts produksjon akkurat i ettermiddag, i kveld eller i morgen tidlig. Det handler også om at vi skal ivareta de som kommer etter oss. I tillegg skal vi ivareta arbeidstidsordningene til de som passer på barna mens vi er på jobb, så diskusjonen handler derfor om samfunnets totale struktur - der det er mange hensyn som spiller inn når man diskuterer forventninger til arbeidstakere.



Det er ingen barnehagebarn eller barneskolebarn som kan svare på Dysons innnlegg og formidle at de er like viktige for den videre driften av samfunnet som enhver gründer.

De kan ikke skrive at det er viktig for dem at mamma eller pappa er der når de har feber, eller at det er godt å slippe å stå utenfor barnehagen sammen med en fortvilet barnehageansatt når alle andre er hentet og barnehagen er stengt.

Ei heller kan de formidle at mamma og pappa kanskje tar igjen en masse jobb etter at de har lagt seg.



Man kan altså ikke sammenligne «det å ta innkjøringsdag med kleshaugen sin» når man er barnløs med det å være hjemme med et barn når skolen er stengt. For de som har barn har kleshauger i tillegg til barna. Og de tar ikke fri for å ta seg av kleshauger men for å ta seg av små mennesker som ikke klarer seg helt selv ennå. Så kan man selvsagt ha flaks eller uflaks med om man har kolleger som ivaretar arbeidsoppgavene sine, men det finnes altså ingen indikasjon for at det er personer med barn som ivaretar arbeidsoppgavene sine minst. Det er derfor Dysons omtale blir veldig uheldig sett fra et barneperspektiv.



Det finnes ingen «barneisme», men jeg synes vi skal innføre det som begrep. Særlig når skribenten i realiteten retter skytset mot neste generasjon samtidig som hun med et skjær av feminsime skriver at vi må få flere kvinner i ledelse. For det er faktisk barna som kommer til å betale prisen dersom vi ikke etablerer en dynamikk der man kan være både forelder og arbeidstaker på en så god måte som mulig.



Så dette er et innlegg på vegne av barna, der håpet er at mødre og fedre får fortsette å ta vare på barna sine uten at enkelte mener at foreldrenes tilstedeværelse i barnas liv er noe herk.



For det er sant det Walt Disney sa om at: «Our greatest natural resource is the minds of our children». La oss forvalte også den ressursen godt.