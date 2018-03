Det Hvite Hus har blitt litt av en personellmaskin. Hele 43,5 % av staben ble byttet ut i løpet av Donalds første 13 måneder som president, mot Obama-administrasjonens 24,5 % turnover i løpet av de første to årene.

Bare de siste ukene har flere rådgivere røket ut (blant andre Hope Hicks), men USA er så stort at å finne nytt blod ikke bekymrer Donald noe særlig. Mannen som skal møte Kim Jong-Un for å redde verdensfreden er nemlig vant til å lete etter talent - og han finner det tydeligvis i alt fra pornoskuespillerinner til republikanere som helt frivillig går til en krevende arbeidsgiver.

Det interessante med Donalds karriere er at han bygde den opp i et samspill mellom underholdning og forretningsdrift. Han tilbrakte 14 sesonger på "The Apprentice", hvor han åpenbart ble så god til å si "You`re fired" at han ikke ser noen grunn til å slutte med det. Men før, under og etter TV-suksessen hadde Donald satset, feilet og vunnet i forretningslivet. "Trump" ble en monumental merkevare plassert på alt fra skyskrapere til Hollywood Bouleward. Han tjente etter sigende 3 millioner dollar per episode av "the Apprentice" mens han investerte, showet og bøllet seg gjennom karrieren. Og for ham fungerte det helt utmerket uavhengig av hva folk syntes om ham.

I 1999 gjorde New York Times en poll som sa at over 70 % av amerikanerne hadde et negativt innrykk av Donald. Disse tallene samsvarer i stor grad med dagens tall, og likevel er dette mannen som skal forhandle med Kim på vegne av oss alle. Det er ganske spesielt, men samtidig litt forståelig.

Trump traff med valgkampanjen sin fordi han pitchet til de velgerne (for ham kundene) han visste han kunne nå. Resten av folket var han likegyldig til. Deler av USA var skakkjørt, og mange var lei av fagre ord fra demokrater som bodde i gated communities og ikke i trailerparks. Reallønnsveksten hadde vært fraværende altfor lenge. Flere titalls millioner amerikanere hadde mistet jobbene i amerikansk industri grunnet utenlandsk konkurranse. -Og der stod Donald og showet mens han flagget forretningsmessige virkemidler for å løse krisen for USA AS. Det var en quick fix. Dette hadde han gjort mange ganger før, og i motsetning til sine politiske konkurrenter hadde han et imperium å falle tilbake på hvis han feilet.

Slik er situasjonen i dag også. Gjennom hele sitt presidentskap har Donald applisert business strategy og game theory i stedet for tradisjonelt diplomati og forventede politiske virkemidler. Og han har "underholdt" og sjokkert en hel verden i prosessen.

Når det gjelder Nord-Korea har Donald kjørt på med å kalle Kim for "Rocket Man" og det ene med det andre fordi han vet at USA har den strategiske fordelen. Ett trykk fra Donald så er Kim og kompani borte. Ett trykk fra Kim så blir det muligens litt støy på Guam og Vestkysten. Kim har ikke engang lys om natten. Det sier seg selv at det er David mot Goliat, og Donald vet at man kan utkonkurrere svakere konkurrenter hvis man stirrer dem i øynene lenge nok. Så det gjorde han - velt vitende om risikoen han tok i forhold til intervensjon eksempelvis fra Kina hvis strategien slo feil ut.

Verden har vært vitne til Game Theory av ypperste og farligste klasse. Derfor skal Donald skal møte en Kim som i sin tale til FN i desember kalte Donald for "mentally deranged". En Kim som har gjort akkurat det samme som Donald; han har prøvd å forhandle mens han har showet rundt med rakettparader, fjellturer i lakksko og oppfordringer til kvinner om å; "be more beautiful". Det er to gutter av samme alen vi snakker om her. Det er bare det at Kim har så dårlige kort at alle kan se dem.

Så hadde det ikke vært for at Kim undertrykker og sulter sitt eget folk samtidig som han muligens har en hydrogenbombe så hadde dette vært komisk. Men nå er det tragikomisk - for det er klart at dette er alvor.

Den 11. januar sa Donald at:

"I probably have a very good relationship with Kim Jong-Un", noe som fremstår som pussig når det ikke er lenge siden han på twitter skrev:

"Why would Kim Jong-Un insult me by calling me "old" when I would never call him short and fat?".

Så vi kan vel fastslå at situasjonen er relativt ustabil selv om pressesekretær Sarah Huckabee Sanders før avtalen om samtaler ble inngått poengterte at:

"President Trump expressed his openness to holding talks between the United States and North Korea at the appropriate time and under the right circumstances".

Og vel - nå har det vært OL. Kim sendte jentene sine for å spille hockey sammen med de Sør-koreanske jentene. Det gikk ganske så galt. Men kanskje han er lei av at det er mørkt om natten og at pucken ikke går helt inn?

Uansett så er det bare å holde seg fast, for the show will go on. Og om vi liker det eller ei så har vi alle billetter til denne kampen.