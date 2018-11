En tjeneste for norske kreftpasienter

Å bli alvorlig syk er vondt både for den som rammes og hans eller hennes pårørende. Nye behandlingsmetoder kan gi håp om helbredelse eller håp om å leve litt lenger sammen med dem man elsker.

Å måtte vente i uvisshet fordi den nye metoden eller det nye medikamentet ikke er godkjent i Norge, kan gjøre en vond tid enda vondere.

Finn Helge Quist tar opp dette i en kronikk i Nettavisen. Han synes det går for sent med vurderingen av en kombinasjonsbehandling for beinmargskreft som blir brukt i Danmark og USA.

Quist søkte godkjenning for metoden i februar 2017. Beslutningsforum for nye metoder har ikke tatt stilling til saken fordi det mangler dokumentasjon fra produsenten. Quist mener dette viser manglende handlekraft fra meg, og ber meg derfor gjøre norske kreftpasienter en tjeneste ved å gå av.

Jeg har stor forståelse for frustrasjonen og fortvilelsen han og andre i samme situasjon føler. Derfor jobber jeg og departementet mitt målrettet med å sikre pasienter raskere tilgang til nye legemidler.

Ansvaret for at det noen ganger tar lang tid, er ikke vårt alene. Beslutningsforum må ha vitenskapelig dokumentasjon for å kunne vurdere den nye metoden. Når industrien ikke sender inn dokumentasjon, stopper prosessen opp. Det er svært beklagelig – mest av alt for pasientenes del.

Vi arbeider nå målrettet for å kutte ned på saksbehandlingstiden for nye metoder, og komme tidligere i gang med metodevurderinger. Både Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket er involvert i dette arbeidet.

Men vi gjør mer enn dette.

Mange fortvilede pasienter reiser til utlandet for å forsøke andre behandlingsmetoder når de norske legene sier det ikke er mer å gjøre.

Nå gir vi disse pasientene mulighet til å få en vurdering her i landet.

I forrige uke etablerte vi et ekspertpanel som skal gi alvorlig syke pasienter med kort forventet levetid mulighet til å få en ny medisinsk vurdering.

Slik kan de kjenne seg sikre på at alle typer behandling som kan være virkningsfull har blitt vurdert.

Ulike land betaler ulike priser for nye metoder og ny medikamenter. Vurderingene av effekten og dokumentasjonen kan også variere fra land til land. Derfor kan vi ikke i Norge automatisk ta i bruk alle metoder som er i bruk i andre land. Vi må gjøre våre egne vurderinger før vi bestemmer oss for å ta i bruk metoden eller medikamentet i den norske helsetjenesten.

Jeg kan love at vi fortsatt skal bruke mye penger på helse.

Jeg kan love at vi skal ta i bruk nye metoder så fort som mulig.

Men jeg kan ikke love Quist at jeg kommer til å gå av for å gjøre norske kreftpasienter en tjeneste.

Jeg har noen flere tjenester jeg skal gjøre for dem først.