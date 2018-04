Kjærlighet truer ikke velferdsstaten

Kristin Clemet går hardt ut mot Stortingets vedtak om å innføre en samboergaranti på sykehjem i sin blogg. Clemet er bekymret for velferdssamfunnets bærekraft, og kritisk til at Stortinget siden valget i fjor høst har vedtatt omfattende og dyre tiltak uten at de har blitt skikkelig utredet.

Problemstillingen Clemet skisserer treffer blink. Eksempelet hun bruker – samboergarantien – er derimot et dårlig eksempel. Jeg er helt enig i Clemets beskrivelse av utfordringene vi står overfor. For å oppnå et bærekraftig velferdssamfunn må vi bli flinkere til å prioritere mellom alle de gode tiltakene som finnes der ute. De tiltakene vi faktisk prioriterer må være grundig vurdert og utredet.

Men det er ikke kjærligheten som truer velferdsstaten. Samboergarantien som ble vedtatt gjelder noen veldig få mennesker. Men for de det gjelder, er dette utrolig viktig.

I fjor fikk vi høre om ekteparet Charles (95) og Gunvor (94) fra Arendal, som hadde vært gift i 67 år. Da Gunvor fikk sykehjemsplass ønsket Charles å fortsatt bo med henne. Han hadde kun ett ønske: Å få holde kona i hånden når hun sov. Det sa kommunen nei til. Etter stor oppstandelse snudde heldigvis kommunen. Men saken om Charles og Gunvor er dessverre ikke unik.

Jeg tror de aller fleste forstår at eldre som har bodd sammen hele livet, og som har et sterkt ønske om også å bo sammen den siste tiden de har igjen, bør få muligheten til det. Som regel finner kommunene en god løsninger på dette. Men noen få opplever dessverre å møte en kommune som ikke bruker hodet.

Vi har sett eksempler på kommuner som kun ser systemet, og er helt firkantet i møtet med par som har bodd sammen nesten hele livet. Ofte har partneren til sykehjemsbeboeren behov for omfattende omsorgstjenester selv – men ikke form av en sykehjemsplass. Det er urimelig at personer som ønsker den aller siste tiden sammen blir nektet dette på grunn av kommunalt regelrytteri.

Det er heller ikke slik at vedtaket om samboergaranti innebærer at kommunene skal gi friske mennesker gratis opphold på sykehjem. Alle sykehjemsbeboere betaler i dag en betydelig egenandel gjennom trekk i pensjonen. Stortingets flertall har ikke endret på dette.

Erfaringen fra kommunene som allerede har innført en samboergaranti er at dette gjelder veldig få personer. De fleste eldre som klarer seg hjemme ønsker ikke å bo på sykehjem. I Oslo har det vært samboergaranti siden 2011. Direktør for sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann, uttalte til NRK i fjor at pågangen av ektepar som ønsker å benytte seg av ordningen er lav: Kun tre til fire ektepar ønske årlig å bo sammen i sykehjem. Han kunne fortelle at kommunen har fått mange positive tilbakemeldinger på at folk har fått tilbrakt de siste årene sammen.

Høyre, FrP, Venstre og SV står nå sammen om at det skal innføres en samboergaranti som er uavhengig av om kommunen man bor i bruker sunn fornuft eller ikke. Arbeiderpartiet stemte dessverre imot, noe som dessverre føyer seg inn i rekken av forslag der de setter systemet foran enkeltmennesket.

Stortinget har for øvrig ikke fattet et lovvedtak. Regjeringen kommer selvsagt til å utrede Stortingets vedtak på vanlig måte og gjennomføre en høring.

Jeg er helt enig med Clemet i at det er viktig at Stortinget både tar innover seg de utfordringene som velferdssamfunnet står overfor, og at tiltak må utredes og vurderes skikkelig. Men samboergarantien er så langt fra en trussel mot velferdsstaten som man kan komme.