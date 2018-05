En kanal for alle?

I år må alle nordmenn med TV betale nesten 3000 kroner i lisens til Norsk Rikskringkasting. Dette er ikke penger man gir fra seg frivillig for et godt tilbud, men penger man tvinges til å betale uansett om man ønsker det eller ikke, så sant man har TV. Uavhengig av hva man mener om NRK, er dette et dårlig prinsipp og en dårlig finansieringsløsning for en TV-kanal. I år ser det ut til at vi lisensbetalere får en ekstra stor takk - En streik rett før 17. mai.

Nasjonaldagen på rikskringkasteren

Norges nasjonaldag er en dag hvor NRK har lange tradisjoner for å sende bilder fra hele Norge slik at eldre, syke og personer med nedsatt funksjonsevne også får blitt med på feiringen over det ganske land. Det er flott at når vi først har en rikskringkaster at de benytter nasjonaldagen til å sende TV-bilder slik at også de som ikke har mulighet til å gå ut, også får feiret og sett på barnetoget. Den muligheten mister de imidlertid sannsynligvis i år.

17. mai-sendingen er en av NRKs mest populære sendinger hvert år. Hvis den ikke sendes i år, overbeviser ikke NRK-skeptikerne akkurat på at de klarer å levere varene sine. Hvis dette hadde skjedd med TV2 kunne du sluttet å betale for TV2 Sumo-abonnementet ditt, slik som hos de fleste andre private kanaler.

Hos NRK derimot blir antageligvis svaret: «Det var kjipt, vi prøver igjen neste år. Forresten, når vi snakker om neste år, hva gjør vi med nivået på lisensen?». Hvis NRK streiker på selveste nasjonaldagen har de skrevet fra seg enhver rett til å klage på NRK-lisensens nivå. Regjeringen bør være tydelige overfor NRK på at et selskap som ikke klarer å levere de tjenester som det allerede er betalt for, så fortjener de heller ikke flere overførte midler.

Disse skulle etter planen lede NRKs 17. mai-dekning. F.v: reporter Dennis Vareide, radioprogramleder Pål Plassen, radioprogramleder Hege Holm, TV-programleder Haddy N'Jie og kommentator Noman Mubashir skal gi TV-seere og radiolyttere inntrykk fra hele landet på NRK 17. mai.

Streik i offentlig sektor

Det er for meg et paradoks at når lønnen og arbeidsplassen din finansieres av penger tatt ut av vanlige folks lommebøker, så skal man ha rett til å unnlate å levere de tjenester som pengene er ment for. NRK er en kanal stort sett alle betaler for, og skal således være en kanal «for alle», men en kanal for alle kan ikke stenge dørene når de vil. Spesielt ikke på en så viktig dag som 17. mai.

NRK-streiken handler i stor grad om lønn, slik som de fleste andre streiker gjør. Norsk journalistlag klager på at de ikke har like høy lønn som sine kollegaer i privat sektor. Da slår det meg at de ikke stiller seg et helt grunnleggende spørsmål – Er det egentlig slik at man skal ha lik lønn i privat og offentlig sektor når arbeidsvilkårene er så til de grader bedre i det offentlige? Mitt svar på det er et rungende nei.

Takk til TV2

Det er kort tid igjen til 17. mai, og det ser mørkt ut for en sending fra NRK. Heldigvis har vi TV2. Ikke at de er fri for statlige overføringer, de er tross alt en allmennkringkaster, men det er et privat selskap likevel. Da blir gangen som den vanligvis blir. Det offentlige svikter, og de private trår til. Jeg håper imidlertid denne streiken åpner debatten for å sette en spiker i kista for NRKs finansieringsmodell, slik at ingen i fremtiden blir tvunget til å betale for en nasjonaldag de strengt talt ikke får.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en god 17. mai, uansett om den blir ute i gatene eller på TV2. Jeg vil også anbefale alle å kose seg med denne klassikeren fra forrige gang NRK gikk ut i streik i 2006: