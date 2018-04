En liberal suksess

I 2005 sa daværende Venstre-leder, Lars Sponheim, at FrP var «et stuerent parti» og åpnet for Erna somstatsminister. Det var en historisk tilnærming. Men i 2009 avslo fortsatt Sponheim invitasjoner fra Siv Jensen om et politisksamarbeid. Det var langt mellom Venstre og FrP. Men siden 2005 har mye forandret seg. I 2013 signerte Venstre en regjeringserklæring med FrP, og etter valget i 2017 gikk de inn i regjering.

Store endringer

De siste årene har flere liberale demokratier blitt satt under et sterkt press, særlig i Europa. Proteksjonistiske tanker og ideer har fått vokse frem i mange land. Samfunnet er i en brytningstid, hvor mye har forandret seg på kort tid. Brexit og Trumps handelskrig er bare de mest kjente eksemplene på dette. Mange politikere føler et behov for å bestemme mer over folks hverdag, og da trengs det styringsdyktige regjeringer som jobber for nøyaktig det motsatte.

Heldigvis har ikke Norge gått i den samme fellen. Her til lands styrer høyresiden og fører en politikk som både tar vare på våre gode verdier, som frihet, likhet og trygghet, og samtidig lar folk bestemme mer over sitt eget liv. Det betyr økt individuell frihet og mindre makt til staten. Jeg skal ikke påstå at regjeringen har gjort nok på dette området, eksempelvis innen personvern, men grunnlaget for å gjøre staten mindre ligger mer til grunn enn alternativet i norsk politikk.

FrP + Venstre =?

Det er også her Venstre og Fremskrittspartiet kan ha funnet hverandre. Både FrP og Venstre har det samme målet, nemlig mer frihet til helt vanlige folk. Mange ganger er tiltakene ulike, men ofte er veiene til målet overraskende like.

Siv sa til Venstres landsmøte 14.april at det ofte var FrP og Venstre som fant sammen i spørsmål som omhandlet gründerskap, skaperkraft og personlig frihet mot Høyre i regjeringsforhandlingene. Fremskrittspartiet og Venstre har sammen fått betydelige gjennomslag som ikke var mulig i den forrige fireårs-perioden.

Noe av det jeg mener er det viktigste gjennomslaget Venstre har fått i regjering er gjennomslag for å flytte ansvaret for rus fra justis- til helsesektoren, noe FpU har kjempet for i mange år. Her har FrP hengt etter. Men vi har også i regjeringsplattformen punkter som fritt skolevalg, gjøre det enklere å starte nye bedrifter og økt satsing på jernbane og kollektiv som er svært viktige politiske områder for Fremskrittspartiet.

Et samarbeid mellom FrP og Venstre har stort potensiale. Det er ingen grunn til å påstå at det ikke blir tøffe år, for det vil det bli. Partiene er svært uenig i spørsmål om innvandring og klima- og miljøpolitikk, og også løsningene på samfunnsmessige utfordringer kan ofte ha en ulik tilnærming. Men med respekt for hverandres forskjeller, og å unne hverandre politiske seire vil dette kunne bli den regjeringen som finner de riktige løsningene på de store samfunnsutfordringene, som skole, arbeid, skatter og avgifter, samferdsel og utenforskap.

Det finnes altfor mange eksempler på land og politiske partier som har valgt de enkle løsningene - Som strengere straffer for rusavhengighet, mindre valgfrihet i skolen, økte avgifter for folk, proteksjonisme og mer byråkrati for bedrifter. I Norge gjør vi det motsatte.

Et samarbeid mellom FrP og Venstre var det som manglet for et sterkt ikke-sosialistisk alternativ. Samarbeidet var utenkelig, nå er det historisk. Dagens regjering er mer liberal enn noen gang. Det vil bli en liberal suksess, bare vi selv vil.