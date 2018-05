Folkefestens skyggeside

Da jeg vokste opp i Horten var MGP alltid et stort høydepunkt. Ofte kunne jeg glede meg så mye at jeg slet med å sove i forkant av Eurovision når jeg skulle høre låtene og se hvem som skulle representere Norge i den store finalen. Jeg husker veldig godt da Alexander Rybak tok hele Europa med storm med sangen ”Fairytale” og stakk av med hele seieren. Dette førte til at det påfølgende årets finale ble lagt til Norge, hvor Madcon stjal hele showet med sangen «Glow» med noen dansetrinn som sent vil glemmes.

Les også: Rybak pustet ut etter siste prøve før Eurovision-finalen

Det vi heller ikke burde glemme er at prislappen på dette showet lød på 211 millioner kroner. 211 millioner kroner som kunne blitt brukt til verdiskaping i samfunnet. 211 millioner som kunne vært brukt på å ruste opp eldreomsorgen. 211 millioner som kunne ha blir brukt til å gi barna våre en trygg skolehverdag. For å sette det i et litt annet perspektiv så kostet forrige finale på norsk jord skattebetalerne 600 000 kroner pr. minutt.

Jeg er nok en av dem som elsker Eurovision, og jeg kommer i år, som alle andre tidligere år, til å sitte klistret foran skjermen med gode venner og se hvordan det går med Norge i år som tidligere år (På tross av at jeg ikke er særlig fan av årets bidrag fra Norge). Denne gangen skal jeg faktisk gjøre det fra Lisboa.

En annen som har uttrykt stor støtte til vår, etterhvert, store nasjonalskatt Alexander Rybak, er Trine Skei Grande. Hun er forøvrig en politiker jeg har stor sans for. Hun har lagt ut en videohilsen til Rybak på nett der hun blant annet ønsker han lykke til i finalen i Lisboa. En annen ting hun sier er at hun lover er at hvis han vinner så skal hun som kulturminister sørge for å finne pengene til å arrangere et nytt Eurovisionsirkus i Norge.

Som kulturminister må hun fort gjøre nettopp dette dersom Norge vinner, men spørsmålet er om vi egentlig burde håpe på at Rybak vinner i år. Vi vet jo allerede at prisen blir minimum 211 millioner kroner, og jeg har mine tvil til om at regjeringen har tenkt å hente det ut av egen lommebok.

Skal jeg prøve å gjette på hvor pengene hentes fra så tipper jeg at jeg treffer spikeren ganske midt på når jeg sier at det trolig vi gå fra min og din lommebok, altså skattebetalerne. Da har Skei Grande to valg slik jeg ser det. Det første er at hun kan øke skattene, for eksempel NRK-lisensen, og det andre er at hun kan kutte i noe annet på statsbudsjettet.

Kypros' bidrag i MGP: Eleni Foureira.

For meg, som liberalist, er førstnevnte helt uaktuelt. Det er dette som er problemet med alle sammenkomster av denne sorten. Enten det er VM, OL eller Eurovision så er problemet at skattebetalerne må ut med enorme summer for en par dagers lang fest. Gøy? Ja, helt sikkert kjempegøy, men det er så ufattelig mange andre ting man kan bruke disse pengene på.

Det er noe flere burde tenke på. Festen betales alltid av noen.

For de av oss som har fulgt med så ligger Kypros godt an til å bli Norge hovedkonkurrent i finalen på lørdag. Og av respekt for skattebetalerne, og fordi jeg digger sangen, stemmer jeg på Kypros i år. Kanskje Finland også.