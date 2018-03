Hodet i sanden, VG?

(Dette innlegget stod først på trykk i VG 13 mars, som en reaksjon på avisens forhastede konklusjon i surrogati-debatten.)

VG har en lengre reportasje om surrogati som kom ut på Vg+ på lørdag 10.mars, hvor historien om Quershi ikke er annet enn trist når hun som surrogatmor dør som følge av graviditeten. Hun valgte å gjennomføre prosessen på tross av gjentatte advarsler fra medisinsk personell, og dukket heller ikke opp til avtalte legetimer. VGs eget svar på denne tragedien, og surrogati som helhet, er at forbud mot surrogati er det riktige. Men avisen møter seg selv i døra.

Surrogati skjer, uavhengig av om man mener det er moralsk riktig eller galt. Da har man to valg: Enten kan man fornekte at det forekommer, eller så kan man ta realiteten innover seg og prøve å skape et regelverk til det beste for surrogatmor, barnet og familien. Dagens regelverk i Norge ivaretar ingen av partene.

Det at ei ung dame som vokser opp i slummen, velger å være surrogatmor for å få endene til å møtes, og deretter dør av komplikasjoner ved svangerskapet er selvfølgelig dypt tragisk, men det er også en konsekvens av vestlige lands manglende evne til å ta problemstillingen innover seg. Dersom surrogati i dette tilfellet hadde vært lovlig regulert i Norge hadde ikke det norske paret valgt å få barn gjennom surrogati i India, da hadde de etter all sannsynlighet gjennomført det i Norge.

Dersom surrogati hadde vært lovlig i Norge og i øvrige vestlige land, ville prosessen vært gjennomført under trygge, norske forhold fremfor dårlig regulerte forhold i mange land utenfor Norges grenser. Den berømte strutsen i sanda ser ut til å være foretrukket av både VG og norske myndigheter.

Hvert år reiser flere par til utlandet for å få barn gjennom surrogati, og ved hjemkomst går de gjennom en krevende prosess med stebarnsadopsjon for den omsorgspersonen som ikke har den biologiske tilknytningen til barnet. Dersom noe skjer i perioden før stebarnsadopsjon blir godkjent, vil både barn og den ikke-biologiske forelderen stå uten rettigheter. Samvær ved samlivsbrudd, arveoppgjør ved død, skoledokumenter og journalinnsyn er bare noen områder hvor den ene forelderen og barnet juridisk sett ikke vil ha en tilknytning.

Jeg kommer ikke til å være et moralpoliti overfor de som velger å få barn gjennom surrogati, eller eggdonasjon for den saks skyld. Det burde ikke VG vært heller. Hvis man virkelig mener at det viktigste er å sette barna i fokus, må det erkjennes at surrogati er en form for å få barn som enkelte bruker. Vi har ingen grunn til å ikke la det skje i Norge.