Liberalister eller nasjonalister?

Jeg har de siste ukene registrert at flere FrP-ere ser ut til å trykke det nasjonalistiske og meget konservative partiet Sverigedemokraterna (SD) til sitt bryst. Partiet har én kampsak, og det er en strengere innvandringspolitikk. Sverige trenger en strengere innvandringspolitikk, og det er eksempler på enkeltsaker hvor SD og FrP er enige, men likheten mellom partiene stopper der.

Anders Langes parti ble i sin tid stiftet med bakgrunn i en grunnleggende skepsis til statens inngrep i hverdagen og lommebøkene til folk flest. Vi i fremskrittsbevegelsen har aldri snudd oss til staten for å finne løsningen på morgendagens problemer. Vi tror på enkeltmennesket og dets kreative kraft for å skape nye ideer og løsninger. Dette står i sterk kontrast til hva Sverigedemokraterna står for.

SD har eksempelvis ikke som et selvstendig mål at skattene skal reduseres , og de ønsker ikke offentlige reformer. Partiet har en ønsket politikk om å nasjonalisere deler av svensk økonomi og de vil øke subsidier til landbruket. De bruker gjennomgående staten til å regulere enkeltmenneskets hverdag, og partiet er motstandere av NATO. Som tillitsvalgt og folkevalgt i et parti som ble stiftet for lavere skatter, avgifter og færre offentlige inngrep er det et par varsellamper som lyser.

Middelalderholdninger fra SD-topper

Sverigedemokraterna har også hatt en turbulent tid siden oppstarten. Forrige uke kunne vi lese at to partitopper i Sverigedemokraterna fikk sine middelalderholdninger blottet for lyset, der en av de to omtaler transpersoner som «freak show», og den andre vil forby Pride. For et parti som jobber for enkeltmennesket i samfunnet, og hyller retten til å være seg selv, må dette være verdier som ikke kan anses for å være forenelige. Jeg har selv flere ganger deltatt i Pride, og for mange er dette en viktig markering for å vise at enkeltmennesker skal kunne være den de er, og elske den de vil. Dette er grunnleggende verdier i et liberalt demokrati.

Ikke et borgerlig parti

Disse eksemplene og partiets historie viser at SD ikke hører hjemme på borgerlig side i skandinavisk politikk. For meg som liberalist er det helt åpenbart at Fremskrittspartiet og Sverigedemokraterna ikke har samme ideologi eller løsningene for enkeltmennesket. Derfor håper jeg at vi kan legge debatten død om en eventuell likhet mellom disse to partiene. Sverigedemokraterna er et nasjonalistisk parti som ikke bør knyttes opp mot borgerlige partier. Det fortjener hverken de borgerlige partiene eller Sverigedemokraterna.