Regjeringen retter opp egen sukker-tabbe

Det har vært en hard sommer for dagligvarebransjen. Aldri før har så mange nordmenn flyktet til Sverige for å fråtse i billig kjøtt, meieriprodukter og sjokolade. Et av de viktigste trekkplastrene til grensehandelen er søtsaker og sjokolade. Dette gjør regjeringen nå noe med.

Grensehandelen koster Norge dyrt

Grensehandelen koster Norge hele 12.000 arbeidsplasser, da bør ikke regjeringen legge til ytterligere insentiver om at flere skal ta turen over grensen enda oftere og legge igjen enda mer penger. Vi i FpU vil ha lave skatter og avgifter og sikre norske forbrukere et godt dagligvaretilbud. Grensehandelen gjør at store beløp renner ut av det norske statskassen. Verdiskapning, arbeidsplasser og skattepenger gis bort til naboland.

I fjor var omsetningen i grensehandelen hele 15,1 milliarder kroner. Det er et gigantisk beløp. Det var en økning på 9 prosent, eller 1,2 milliarder kroner, fra året før. Det var den høyeste økningen i omsetningen på ett år siden 2013. Deler av økningen mener bransjen skyldes sukkeravgiften og den økte prisforskjellen mellom Norge og nabolandene.

Les også: FrP-topper langer ut mot kutt i støtten til Human Rights Service

Sukkeravgiften er unødvendig

Regjeringen må stimulere til at folk velger sunnere alternativer, ikke straffe folk som velger usunne varer. Her fungerer gulrot bedre enn pisk. Samtidig rammer sukkeravgiften skjevt. Sukkerfri brus blir straffet, men marengs får gå fri. Det er ikke rasjonelt.

Sukkeravgiften får heller ikke folk til å spise mindre sukker, den får bare nordmenn til å kjøpe sukker i utlandet. Det er dårlig politikk. FpU vil at folk skal ta egne frie valg og bestemme selv hva de vil spise, men oppfordre dem til å spise sunt. En sjokoladeplate er dobbelt så dyr i Norge sammenliknet med Sverige. Dette er et eksempel på at skatter og avgifter rammer norske bedrifter og arbeidsplasser, derfor vil vi fjerne den.

At sukkeravgiften nå reduseres reddes også Hval Sjokoladefabrikker, og verdifulle arbeidsplasser. Dette er et prakteksempel på at regjeringens snuoperasjon er riktig. Fabrikksjef Rolf Rune Forsberg jubler og kaller det selv «lille julaften på forskudd».

Fikk du med deg denne?