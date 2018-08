Sommer, sol og redningspakker til bøndene

Unntaket er bøndene. De har slitt. Avlinger har gått tapt og matdyr har måttet bli avlivet på grunn av manglende fôr. Til tross for dette er jeg skuffet over at den borgerlige regjeringen ser ut til å ha bestemt seg for å gi bøndene en krisepakke på 1 milliard kroner. Staten bør ikke avlaste privat næringsliv for risiko.

Argumentene for krisepakken er at man må beskytte norske arbeidsplasser og sikre norskprodusert mat. Argumenter jeg forstår, men ikke kjøper. Hva om vi gjennom høsten får lite regn, skal staten da inn å gi krisepakker til paraplyprodusenter? Jeg tror vi alle er enige om at det er en dårlig idé.

Jeg forstår at produksjon av mat er noe annet enn produksjon av paraplyer, men poenger er likevel illustrerende.

Risiko er en naturlig del av det å være privat næringsdrivende, på samme måte som at profitt er det. Norske bønder, som tilsynelatende er svært opptatt av det naturlige, burde forstå dette. Det er like urimelig at staten skal ta del av år med mye overskudd som at den skal inn i år med kraftige underskudd. Det bør kunne forventes at private næringsdrivende legger opp til en buffer for dårligere tider. Og kanskje bør dette forventes ekstra mye av en næring som i stor grad er offentlig subsidiert.

Det er ikke noens skyld at været er godt eller dårlig, været er bare. Og det er bare noe vi må forholde oss til. Dette vet også bøndene, som i flere tusen år har nytt godt av gode år, og hatt det mindre godt i dårlige år. Skulle det vise seg at tørke og dårlige somre er et ofte, tilbakevendende problem, så burde bøndene oppfordres til å tegne forsikringer. For meg er det forunderlig at tre av fire bønder ikke er forsikret mot avlingssvikt.

Jeg er overbevist om at det finnes banker som kan tilby tilfredsstillende løsninger. Det er ikke tilfredsstillende at denne risikoen lempes over på fellesskapet gjennom statskassen.