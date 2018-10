Tolga-saken handler om noe større

Bjørn-Kristian Svendsrud er formann i Fremskrittspartiets Ungdom



Tolga-saken har vist oss hvordan tre brødre feilaktig har blitt registrert som utviklingshemmede. Det er selvsagt et utilgivelig overgrep, og det er riktig at mange reagerer. Men for meg viser dette større, underliggende problemer enn behandlingen av tre brødre.

For ordens skyld; la meg starte med å si at det er fint at vi bor i et land hvor kommunene får ekstra støtte når enkelte innbyggere trenger ekstra oppmerksomhet. Norge er et land der vi tar vare på hverandre, og det må vi fortsette med.

Men Norge er også et land med en stor stat, som følger oss fra vi blir født til vi dør. Det har også negative sider.

Les også: Tolga kommune legger ned Facebook-siden

Et lite menneske i den store stat

Når vi først har en stor stat, som enkelte av oss for øvrig ønsker å redusere, så bør det også medfølge et stort ansvar for kommunale, regionale og statlige myndigheter. Et ansvar som er større enn å bevilge penger til trengende kommuner. Et ansvar som handler om å ikke glemme enkeltmennesket og enkeltmenneskets frihet i kommunebudsjettets enkeltposter.

For i Tolga-saken kommer det så veldig tydelig frem at enkeltmenneskene er blitt satt til side. Kommunens vanvittige overtramp mot tre brødre viser at kommunens økonomi var viktigere enn tre menneskers frihet. Det er svært alvorlig.

Jeg syns filosofen Immanuel Kant har sagt det ganske godt: Man skal aldri bruke andre mennesker som et middel, men som et mål i seg selv. Når kommunen setter disse tre brødrene under vergemål, hvilket tar fra dem muligheten til å disponere sine egne penger, uten at de har en diagnose, slik at kommunebudsjettet ser penere ut, da ser vi at helt grunnleggende prinsipper blir brutt.

Les også: Mæland i maratonmøter om Tolga-saken

Ikke engangstilfelle

Hadde Tolga-saken vært et tragisk engangstilfelle, hadde dette bare vært historien om en liten kommune, med politikere som ikke respekterte enkeltmennesket. Dessverre er det blitt avdekket flere andre tilfeller der folk kan ha blitt fratatt sine rettigheter uten at det foreligger en diagnose. Dette er et symptom på at noe er alvorlig galt.

For FpU står retten til eiendom og eget liv øverst. Vi eier oss selv og det vi har ervervet. Dog forstår vi at mennesket ikke eksisterer i et vakuum, og at en sosialdemokratisk stat også gjør at man må gjøre pragmatiske avveininger. Slik som at kommunen, i de rette tilfellene kan sette folk, som er psykisk utviklingshemmet under vergemål for å gjøre livene deres bedre. Men om staten skal kunne umyndiggjøre oss, altså frata oss våre viktigste rettigheter, bør dette kun skje i tilfeller der det beviselig gjør livet til vedkommende det gjelder bedre, og ikke for å styrke kommuneøkonomien.

Takk til VG som avdekket Tolga kommunes overgrep mot sine innbyggere. Nå starter politikernes jobb med å rydde opp, og FpUs jobb med å på ny styrke eiendomsretten, også over eget liv.