Slutt med pinlige bortforklaringer når Ødegaard blir vraket på A-landslaget

For de som husker tilbake på landslaget under Per Mathias Høgmos ledelse med gru, var det et aldri så lite gufs fra fortiden på tirsdagens pressekonferanse der Lars Lagerbäck presenterte troppen som skal spille VM-kvalifiseringskampene mot Slovenia og Bulgaria nå i oktober.

Les også: Nå har Norge-sjefen fått nok: Skjønner han er forbannet

Les mer: Briljerer i Eliteserien: Nå krever flere Eirik Hestad på landslaget

Martin Ødegaards navn dukket opp blant Leif Gunnar Smeruds utvalgte til U21-troppen, og han var altså ikke pekt ut som en av Lagerbäcks beste menn. Og det er her gufset fra fortiden kommer: begrunnelsen som blir gitt for degraderingen av 19-åringen som eies av Real Madrid, på utlån til Vitesse. Nemlig at det skal være viktigere for Ødegaard å få spilletid på U21-landslaget enn å sitte på benken for A-landslaget.

Når ble egentlig spilleren større enn laget? Er det altså av hensyn til Ødegaard han er tatt ut til å spille U21? I så fall kan det vitterlig høres ut som at hensynet til Ødegaard veier tyngre enn hensynet til A-landslaget.

Den kjøper jeg ikke. Og jeg trodde faktisk det omsider var slutt på denne pinlige bortforklaringen.

Ødegaard er vraket. Andre spillere er foretrukket. Så enkelt er det.

Dersom landslagssjef Lars Lagerbäck hadde ønsket å ha Ødegaards kvaliteter, om så «bare» i bakhånd fra benken, så hadde Ødegaard blitt tatt ut. For et A-lag, uansett om det er A-landslaget eller Hallingdal i 4. divisjon, så er det resultater som gjelder. Og gi meg den treneren som takker nei til å ha de beste spillerne tilgjengelig – inkludert de spillerne treneren mener er de beste å ha på benken for å kunne komme inn og gjøre en forskjell. Endre et kampbilde. Trygge en ledelse. Erstatte førstevalget som ikke vil holde hele kampen. Og så videre.

Da Lagerbäck først vraket Ødegaard som ny landslagssjef, var det uten unnskyldninger. Han mente det ikke var behov for Ødegaards kvaliteter i akkurat de kampene. Lagerbäck valgte altså den troppen, inkludert reserver, som han mente ville gjøre laget i best mulig stand til å hente hjem resultater. De han mente var best til å kunne utføre spilleplanen han hadde lagt opp for nøyaktig det samme, å hente hjem resultater.

Klart, Lagerbäck peker også på at Ødegaard har hatt lite spilletid. Men det er langt fra overbevisende at Lagerbäck hadde akseptert å sette Ødegaard på U21-landslaget, dersom svensken hadde ment at det var best for A-landslagets sjanser til å ta livsviktige poeng i Nations League-kampene mot Slovenia og Bulgaria å ha 19-åringen tilgjengelig – om så fra benken. Om så at kampene utviklet seg slik at andre spillere ble brukt, og Ødegaard hadde blitt stående med null spilleminutter.

Les også: Brudd i hånden for Ødegaard

Det er klart en trener, og da spesielt en klubbtrener, vil ta hensyn til helheten. Ta hensyn til totalbelastning, utvikling, potensial og en hel haug med andre ting i arbeidet med å bygge lag og skaffe resultater. Men når det gjelder gullkalven ved navn Martin Ødegaard, er nok nok. Den berømte spaden og så videre. Drammen-gutten har vært profesjonell fotballspiller i fire år og som kjent spilt i øverste divisjon i ulike ligaer. Han har sågar tolv A-landskamper på merittlista. Det er klart det suger å bli vraket, men det må Ødegaard tåle som alle andre profesjonelle fotballspillere (noe jeg er overbevist om at han også gjør), uten at landslagsledelsen eller andre skal behøve å bortforklare avgjørelsen med «viktig spilletid for U21-landslaget».

Er du god nok, er du gammel nok – bare spør for eksempel Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps. Og blir du ikke tatt ut, var du ikke rett mann for jobben i øynene til A-landslagstreneren.