Der fikk Trump seg en på trynet, gitt

WASHINGTON (Nettavisen): Desto hardere er slaget, siden Trump selv har vært så ivrig å påpeke at mellomvalget var en slags folkeavstemning for eller mot den sittende presidenten.

Nå har Trump tapt en viktig kamp.

Republikanerne mister flertallet i Representantenes hus, for første gang på åtte år.

Det betyr at demokratene kan gjøre livet surt for ham på svært mange områder.

Mens republikanerne beholder Senatet.

På en måte er det overraskende, siden Trumps selvtillit har vært urokkelig til siste slutt. Jeg skrev i går om det jeg kalte PR-geniet Donald Trump.

Jeg var forbløffet over hvordan presidenten klarte å snurre alle de store mediene i USA rundt lillefingeren.

Tilsynelatende fikk han hele mellomvalget i verdens mektigste stat til å dreie seg om en gruppe forhutlede flyktninger 1000 kilometer unna nærmeste grense.

Nesten ingenting om helse, økonomi, udanning. Eller handelskrig, for nevne noen småting ...

Heldigvis tok jeg et viktig forbehold mot mitt eget tittelpoeng:

"Han er genial i den forstand at han gjennomfører sin egen strategi og får alle mediene til å danse etter hans egen pipe. Om strategien virker fremdeles, gjenstår å se."

Og her er det altså at Trump har bommet. For den magiske trylleformelen "innvandring" virker tydeligvis ikke så sterkt lenger.

Og som kjent: det hjelper ikke å galoppere om du rir i feil retning.

Tvert om kan det se ut som om velgerne ble lei av det evinnelige maset om flyktninger, og mener at Trumps retorikk tvert om er for fiendtlig.

I en valgdagsmåling for CNN mente hele 47 prosent at Trumps holdning til innvandring er for tøff. Bare 16 prosent mente han ikke er tøff nok.

LES OGSÅ: 55 prosent er misfornøyd med Trump

Liknende svar fikk Trumps tradisjonelle "støttekanal" Fox News på spørsmål om velgerne var for eller mot å reise Muren mot Mexico.

46 prosent var for. 53 prosent var mot.

Og hva syntes velgerne var viktigst? 41 prosent svarte helsepolitikk. Innvandring var det viktigste for bare for 23 prosent.

Trump kan heller ikke si at han ikke ble advart. Så sent som søndag kveld ble han bedt av andre republikanske ledere om heller fokusere på den blomstrende økonomien.

De var redde for at folk begynte å gå lei, at overdrivelsene og den hatefulle retorikken kunne slå kraftig tilbake på dem selv. Særlig fryktet de store velger i forstadene (the suburbs).

Men å snakke om økonomi syntes Trump var kjedelig. Han ville heller spille på frykt, fordi det har virket så mange ganger før.

Men denne gangen virket det ikke. Magien var over. Det kan vise seg å være bra for det offentlige ordskiftet. Ikke bare i USA, men også her hjemme.

Hva det betyr for praktisk amerikansk politikk, er for tidlig å si. På den ene siden kan Kongressen nå stikke flere kjepper i hjulene for Trump. De demokratiske flertallet i Huset kan også reise riksrettssak.

Og ikke minst: de kan forlange innsyn og dokumenter i en rekke delikate spørsmål der Trump hittil har kunnet holde kortene tett til brystet.

På den andre siden skaper det en helt ny situasjon i Kongressen, noe pragmatikeren Trump kan klare å utnytte.

Men det kunne gått verre for den sittende presidenten. Han kunne tapt Senatet også. Spørsmålet er hva Trump skal finne på nå.