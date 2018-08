Du kan ikke være både offentlig og privat

Jeg er en hyppig bruker av sosiale medier, og følger daglig med på det som blir sagt og skrevet.

Det som stadig forundrer meg er at en del fremdeles mener at de kan være «private» i sosiale medier. Noen hevder at dette har med antall følgere, venner eller hva kontaktene kalles på respektive plattform å gjøre. «Nei, her har jeg bare mine x nærmeste venner», og da er det liksom privat.

Eller «jeg deler bare bursdager, ferier og sånt, men ikke noe som har med jobben å gjøre», med samme konklusjon.

I følge ordboken til Store Norske Leksikon har ordet privat følgende betydning: Privat, som tilhører, vedkommer, utgår fra en enkelt borger eller enkelte borgere og ikke fra stat, kommune eller offentlig institusjon; som har tilknytning til personen som individ uten sammenheng med stilling; som ikke er åpen, tilgjengelig for publikum i sin alminnelighet.

Poenget ligger i siste setning: …som ikke er åpen, tilgjengelig for publikum i sin alminnelighet.

En annen kjent bruker av sosiale medier, Ingeborg Volan og jeg formulerte for en tid tilbake «Volan-Valdmanis lov om ytringer på nett». Den lød ganske enkelt: «Så lenge det er skriftlig er det ikke privat».

Noen husker fotballspilleren John-Arne Riise som sendte en del uheldige sms’er fra sin mobil til et knippe kvinner han gjerne ville ha kontakt med. Man skulle tro at en sms fra én mobil til en annen ville være privat, men disse meldingene ble sitert bredt i pressen. Det samme gjelder et utall meldinger på sosiale medier, der brukerne har levert meldinger som i etterpåklokskapens lys ikke burde vært skrevet. Disse meldingene er av og til postet i en «lukket gruppe», men like fullt blir de kopiert og delt.

Uansett hvordan vi vrir og vender på det, du kan være personlig, uformell, nær, men ikke privat. Og, hvis du mener at dette angår kun deg og dine nærmeste venner så er kanskje Facebook-veggen eller Instagram ikke rette sted? Kan hende er det like greit å invitere noen av disse vennene til en kopp kaffe og ta det der?

