Ledere i sosiale medier - ja takk!

Forrige uke ble denne saken publisert i Aftenposten, og sitert i bl.a. Kampanje.com.

Ledere som er aktive i sosiale medier blir jevnlig angrepet. Både for konkrete utspill, og for det at de er aktive der i det hele tatt.

Begge angrep er både feil og urimelig. Enten man er statsråd eller har en annen lederposisjon har man den samme rett til å uttrykke seg som andre borgere. Dessuten er det fint at vi forkorter avstanden mellom ledere og dem som blir ledet. Vi får meninger, mål og veien mot målet uttrykt klarere og mer ufiltrert enn vi fikk tidligere.

Det som kan være problematisk er nettopp mangelen på filter, og i visse tilfeller mangelen på betenkningstid før publisering. Men det er en annen sak.

I det store og hele ville vi tjene på at flere ledere - ikke færre - ble aktive i sosiale medier. Det er en fin arena for å teste ut mål og synspunkter. Fordelen er at man på kort tid kan nå en rimelig stor gruppe, og raskt få tilbakemeldinger for å eventuelt justere både budskapet og innpakningen.

Det gjenstår selvfølgelig å ta hensyn til den responsen man får. Fra nær fortid står Sylvi Listhaug igjen som en som ikke tok hensyn til responsen hun fikk på et utspill på Facebook, men valgte å stå på sitt. Det ga henne en økt følgeskare i visse grupper, men samtidig mistet hun jobben som statsråd. Jeg har kommentert at det ikke var det beste trekket.

Da kommunikasjonsbyrået Zynk i 2017 sjekket hvor mange toppledere i Børsens 100 største selskaper som er aktive i sosiale medier, var resultatet nedslående, og resulterte i rapporten "Avlogga og uengasjerte".

Etter min mening bør flere ledere i både privat og offentlig sektor bli "Pålogga og sterkt engasjerte". De bør følge de kolleger som er aktive der allerede og lære av disse. Lære av både suksesser og feiltrinn, og justere sin egen kurs underveis.

Da vil lederne få økt sin kontaktflate mot alle dem de leder, og de som blir ledet vil få bedre innblikk i ledernes mening om rikets tilstand, mål fremover, og veivalg for å nå målet.

Det vil være bra for oss alle.