Listhaug kunne vunnet

Mange etterlyser nå at politikere begynner å snakke politikk igjen etter #MeToo, garasjebygging og Listhaug-saken.

De andre sakene har en lengre forhistorie, og var dermed ikke noe vi kunne avverge på kort varsel, mens Listhaug-saken var det.

Det har med helt grunnleggende presentasjonsteknikk og –lærdom å gjøre. Og jeg er veldig forundret over at Sylvi Listhaug ikke har lært dette.

Dersom du holder en presentasjon (et innlegg på Facebook er en veldig kort presentasjon) og en i salen plutselig sier ”Det du sa der er direkte feil”, eller verre ”Det du sa der er direkte sårende”, så har du en – og kun én – utvei. Du må øyeblikkelig trekke tilbake det du sa og be om unnskyldning. Det som i våre dager kalles å legge seg flat.

Når du har tatt to skritt tilbake, kan du trekke pusten, ta en pause, og reformulere. Begynn med å gjenta unnskyldningen.

”Jeg beklager at dette bar galt av sted. Det var ikke meningen å tråkke noen på tærne. Det poenget jeg ville ha frem er at…”, og så har du en mer forsiktig og –diplomatisk tilnærming til poenget.

Det er helt OK å spissformulere. Av og til må du spissformulere for å vekke publikum, og for å dra i gang en debatt. Men samtidig må du lytte til responsen.

Dersom du ignorerer kommentarer fra salen, spesielt en som føler seg fornærmet, er du helt ute å kjøre. Det er ytterst sjelden at vedkommende gir seg på første forsøk. Du har en mulighet til å besvare kommentaren på en saklig og fornuftig måte, men det er ikke alltid enkelt når temperaturen går opp. Dersom du ikke besvarer, men ignorerer, vil den fornærmede som oftest gjenta innsigelsen, og gjerne heve stemmen.

Da er du nærmest garantert at du mister styringen over debatten du forsøker å dra i gang, og at den går helt av sporet.

Vi er tilbake til løsningen over – trekke tilbake det du sa, og be om unnskyldning.

Hva gjør du når innsigelsen er åpenbart urimelig? Du har som sagt en mulighet til å besvare den med saklig informasjon. Dersom du evner å holde hodet kaldt og gjøre det på en ryddig måte har du en sjanse til å komme fra det med æren i behold. Men det krever mye kløkt og erfaring.

Hvorfor Sylvi Listhaug valgte å kjøre løpet helt ut er uforståelig. Da de første innsigelsene kom om at hennes Facebook-post ble koblet til Utøya og 22.juli, burde hun ha trukket posten og bedt om unnskyldning. Da hadde hun fremstått som ”den voksne”, den som drar i gang en debatt, men avslutter dersom det bærer galt av sted.

Så kunne hun tatt opp igjen tråden fra en ny vinkling en uke senere, og vært den som styrte debatten.

Vi hadde fått en politisk debatt, sluppet en debatt om statsministerens styringsevne, og ikke minst sluppet et mistillitsforslag. Listhaug kunne vunnet.

Jeg er ikke opptatt av politikken, jeg ser dette kun ut fra grunnleggende presentasjonsteknikk. Mange presentatører har erfart det samme som meg. Det er underlig at verken Listhaug eller hennes rådgivere har opplevd det samme.

Jeg har sagt det tidligere – den som presenterer bedre, får bedre resultater. Det ser ut til å bli mitt mantra fremover.

Edgar Valdmanis har mer enn 30 års erfaring fra salg, markedsføring og kommunikasjon. Han er forfatter av "Bedre Presentasjoner på 1-2-3" og "Bedre Nettverking på 1-2-3". På Nettavisen blogger han om Presentasjoner, Nettverking og Smartere bruk av LinkedIn. Han er til daglig rådgiver i Seniorvikarene AS.