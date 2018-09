Løsarbeidersamfunnet - er vi på vei dit?

For et par uker siden kom boken Løsarbeidersamfunnet, skrevet av Line Eldring, rådgiver i Fellesforbundet, og Elin Ørjasæter, høyskolelektor på Høyskolen Kristiania.

Boken beskriver det som kalles prekariatet (en sammensetning av Prekær og Proletariat), på norsk løsarbeidere, og er en tankevekker for de fleste av oss. I følge Guy Standing, professor i utviklingsstudier er denne gruppen arbeidstakere voksende i hele den vestlige verden. Gruppen består av ringevikarer, konsulenter, frilansere og andre med en løs tilknytning til arbeidsmarkedet.

Eldring og Ørjasæter loser oss gjennom de forskjellige grupperinger av løsarbeidere som finnes i Norge. De gir gode definisjoner på de ulike gruppene, og hva som er forskjellen på Innleid, Selvstendig, Frilans, Midlertidig og et par andre.

De gir gode definisjoner og går gjennom hva som kan være fordeler (f.eks. sin egen herre) og ulemper (f.eks. ujevn økonomi) ved å tilhøre den ene eller andre gruppen. Gjennomgangen er grundig og underbygges med en rekke referanser til forskning, fagartikler og annen litteratur innen området. Forfatternes egen bakgrunn fra akademia og forskning skinner klart gjennom, men det skader ikke, tvert om.

De fleste som har fast jobb med stabil inntekt - og disse er som sagt på vei ned i antall - har antagelig ikke tenkt gjennom de problemstillingene forfatterne stiller.

Sitat fra siste kapittel: Både innleide arbeidere, selvstendig næringsdrivende og frilansere har en viktig funksjon i økonomien, og mange trives bedre i slike roller enn som fast ansatte. Det er når omfanget når over et kritisk punkt, at løsarbeid går fra å være positivt til å bli et onde, både for enkeltmennesker og samfunnsøkonomien. Det er når forretningsmodellene endres, slik at løsarbeid blir eneste mulighet, at det blir en trussel.

Til ettertanke ved neste tilbud om sluttpakke...

Tross den akademiske tilnærmingen er boken lettlest, og gir grunnlag for mange tanker og spørsmål. Den bør i hvert fall leses av alle som jobber i HR, rekruttering, og beslektede fagområder. Og så skal vi ikke glemme politikere over hele skalaen, legg denne på nattbordet først som sist. Så har du noe å melde når de ringer fra en rosa avis.

Disclaimer: Jeg kjenner Ørjasæter profesjonelt. Eldring har jeg aldri truffet.