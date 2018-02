Er røykeloven egentlig laget for røykerne?

Jan Kolbjørn Akerholt er borettslag-beboer

På vegne av mange (tror jeg) er det med undring hvor urettferdig loven virker mot alle dem som blir plaget av røyklukt i leiligheter og nære uteplasser. Spesielt når man ikke kan stikke unna.

Det gjelder blant annet terrasseleiligheter hvor røykende går ut på sin egen terrasse for å unngå røyk i sin egen leilighet. Dette påfører leiligheten over røyk inn i lufteluker og setter seg i klær og diverse, som krever utluftning i flere dager. Jeg tror jeg på vegne av mange, etter det jeg skjønner får slike påførte plager (også passiv røyking).

Jan Akerholt

I røykeloven slås det fast at det gis unntak for OBOS-leiligheter, hvor styret i hvert borettslag kan sette inn forbud i likhet med forbud mot grilling, når dialog med beboeren som fortsetter å røyke ikke fører fram. Undertegnede har engasjert seg i denne saken og har lagt frem saken for OBOS sentralt og OBOS Tønsberg og en styreleder fra et borettslag.

Svaret jeg får er at ingen er villig til å legge et forbud mot dette, fordi terrassen er et privat eierområde og slik røykeloven er i dag. Da blir det utrolig urettferdig at ikke lover kan benyttes (reguleres) mot dette til et forbud, når plagene berører så mange.

Det er jo en kjensgjerning og god moral at i de fleste saker av hensynet til flertallet teller, men tydeligvis ikke her. Det er jo en fin reklame for å eie en OBOS leilighet, som du må påregne deg en del helseskader!

Fakta: Røykeloven

Røykeloven regulerer i hovedsak ikke røyking utendørs og i private hjem. Røyk som siver inn fra bakgård, andre balkonger eller leiligheter faller utenfor lovens virkeområde. Eierseksjonsloven og borettslagsloven åpner for å fastsette ordensregler som konkretiserer hva som er tillatt og ikke tillatt på eiendommen. Det vil kun være «vanlige ordensregler» som kan fastsettes. Kommunal- og regionaldepartementet har lagt til grunn at røyking i eget hjem tilhører den private sfære og vil være utenfor de ordensregler borettslaget kan fastsette. Dette gjelder i utgangspunktet også for eiernes terrasse o.l Fellesarealene i boligsameier/borettslag er steder der beboerne ferdes, og ordensregler som hindrer skjemmende røyking på slike fellesarealer der røyk lett kan ledes inn i andres boenheter kan derfor innføres. Kilde: Helsedirektoratet

Undertegnede har vært i kontakt med et politisk parti på stortinget og det ser ut som det er et flertall for å komme med utvidet bestemmelser som begrenser røyking på visse ute-plasser. Det eneste parti som går i mot dette, er Fremskrittspartiet, så stem på dem røykere!

Innlegget ble først publisert i Tønsbergs Blad.