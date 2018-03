"Farvel til barnehagen"

Selv sa Listhaug som begrunnelse for å trekke seg, at norsk politikk var forvandlet til en barnehage - og at hun var den som måtte opptre voksent.

Begge deler er rett:

Norsk politikk har hatt likhetspunkter med en barnehage de siste ukene, og det var voksent av Listhaug å trekke seg.

Men så skal jeg skynde meg å tilføye:

Listhaug har sannelig bidratt i barnehagen selv. Hun burde ha unnskyldt tidligere. Og i Stortinget burde hun klart å beklage ordentlig på første forsøk, uten at barnehagetante Erna Solberg sto bak ryggen hennes og truet med å ta fra henne spaden.

Men så er spørsmålet: hva skjer nå? Hvor går vi etter barnehagen?

Jeg tror det er helt avgjørende for norsk politikk at Seierherrene (for å bruke et tittelpoeng fra Roy Jacobsens store gjennombruddsroman fra 1991) besinner seg.

At de klarer å opptre som verdige vinnere.

At vi kan gå tilbake til en roligere og sakligere debatt, der vi i større grad hører på hva motstanderen sier - ikke hvilke motiver vi i våre verste øyeblikk mistenker at motstanderen har.

Et nærliggende eksempel er Dagsnytt 18 på NRK i går, der MDGs Eivind Trædal og Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter skulle debattere islam og innvandring mot de to nettstedsredaktørene Hans Rustad i Document.no og Helge Lurås i Resett.no.

Se opptak her:

Rustad begynte med å forklare hvorfor han likte Listhaug, men ble snart avbrutt av usaklig moralsk patos på speed fra MDGs bystyrerepresentant i Oslo, Eivind Trædal.

Trædal mente at NRK ikke engang skulle ha lov til å invitere Rustad og Lurås i studio, og viste dermed et totalitært sinnelag som heldigvis er sjelden. Så skjelte han dem ut som hatefulle rasister.

Trædals kommunikasjonsmessige problem var at den eneste som framsto som hatefull og totalitær var ham selv.

Selv tok Trædal en Listhaug etterpå, og beklaget - med forbehold:

«Det blei en ekstremt useriøs debatt. Jeg lot meg hisse opp, jeg var ufin, jeg avbrøyt og mista besinnelsen. Men jeg står for det", skrev han på Facebook etterpå.



Javel. Han står altså for at han var ufin og mistet besinnelsen. Han har fortsatt moralen på sin side, mener han.

For meg er det en gåte at ikke folk som Trædal ser at de ofte gjør akkurat det samme som de beskylder Listhaug og hennes tilhengere for. Jeg foreslår derfor et voksenopplæringskurs for folk som definerer seg til den "innvandringsvennlige venstresiden":

Se eller hør Dagsnytt 18 den 19. mars 2018 i reprise. Drøft hvordan Trædals opptreden kan virke tøff og samlende for de som er enige med ham, men splittende og provoserende for mange helt vanlige folk.

Drøft også hvilken effekt Trædals "beklagelse" etterpå kan ha på motstanderne.

- Jeg lot meg hisse opp, jeg var ufin MDG-politiker Eivind Trædal innrømmer at Dagsnytt atten-debatten ble en "ekstremt useriøs debatt". Tirsdag morgen ble det kjent at Sylvi Listhaug går av som justisminister. Mandag kveld ble Listhaug-saken heftig debattert i Dagsnytt atten. Etter å ha diskutert flere aspekt av saken, ønsket programleder Fredrik Solvang å ta tak i "debatten som hele råket egentlig bunner i, den om innvandring og islam".

Så til til de som definerer seg til den "innvandringskritiske høyresiden":

Se på Listhaugs omstridte Facebook-post om terrorister og Ap en gang til. Drøft hvordan den kan virke tøff og samlende for de som er enige med henne, men splittende og provoserende for mange helt vanlige folk.

Drøft også hvilken effekt Listhaugs opptreden i Stortinget og "blomsterbildet" etterpå kan ha hatt på motstanderne.

Og spørsmålet er fortsatt: Hvor går vi etter barnehagen?

Det er liten tvil om at de siste ukenes Listhaug-strid har virket ytterligere polariserende på norsk politikk og norsk debatt. Spørsmålet nå er om partiene tillater dette å fortsette, eller om dette var toppunktet som gjorde at mange innså at slik kan vi ikke fortsette.

Jeg mener at partilederne nå bør pålegge folkene sine å roe seg ned. At de pålegger hverandre å si farvel til barnehagen, og forsøker å lytte til hverandre:

De som vil ha strengere regler i innvandrings- og asylpolitikken må få rom til å argumentere rolig for det uten å bli kalt umoralske eller rasister.

Og de som vil myke opp de samme reglene må få rom til å argumentere rolig for det uten å bli kalt femtekolonnister eller landsforrædere.

Her hviler også et ansvar på oss i mediene. Vi trenger ikke å bruke som tittelpoeng alt det verste folk sier om hverandre - hver gang.

Hans Rustad i dokument.no mener at Norge befinner seg i en slags "borgerkrigsliknende tilstand" i innvandringsspørsmålet.

Det er tøv. Vi lever fortsatt i ett av verdens beste demokratier. Men det er vårt felles ansvar å sørge for at vi ikke kommer dit.