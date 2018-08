- Farsrollen? Riv trampolinene og stol på deg selv!

ARENDAL: Forfatter Vetle Lid Larssen var blant dem som hevdet det siste på et seminar om farsrollen under Arendalsuka i dag. Et velmenende og korrekt panel var innhentet, og da var det godt å ha en frittalende forfatter som «enfant terrible»:

Han mente det til tider var et voldsomt fokus på barndommen, at det slett ikke var sikkert at barna burde følges opp på alle mulige måter hele tiden, at de fleste fedre rett og slett var bra nok.

- Ikke hør på Willy-Tore Mørck og Magne Raundalen og de andre skrekkøglene fra psykiatrien mørkeloft som stiller opp i Dagbladet hver måned og sier at du skal sitte oppå barnet ditt for å være en god far, sa han.

Larssen pekte på at hans mor hadde Dr. Spock som fobilde, barnelegen som solgte 11 millioner bøker og hadde som sentralt råd at barna skulle sove på magen. Vi vet hvor vellykket det var.

Selv levde han med Margrethe Munthe, mens datteren hans hadde danske Jesper Juul som guru, han med det kompetente barnet.

- Hvor er det blitt av ham? Guruer kommer og guruer går. Jeg mener det fort kan bli for tett. Det skal være litt avstand, det må være litt luft i luka. Så kast trampolinen ut av hagen og stol på deg selv. Du er bra nok!

Et slags ytterpunkt på den andre siden var Peder Kjøs, psykologen bak den populære NRK-podcasten «Hos Peder».

Han pekte på forskning som viser at mødrene synes de er flinkest, mens fedrene synes de er like flinke. Kjøs brukte seg selv som eksempel, og viste til at han hadde vært far mesteparten av livet.

Han var ikke i tvil om hvem som hadde rett:

For hvem er det som går på foreldremøtene? Hvem kan flest navn på andre barn i klassen? Hvem vet hvilke nummer barna har i sko? Og hvem er det ungene jroper på og går til når de har slått seg, eller vil prate på senga om kvelden?

Ellers var ikke uenigheten så veldig stor.

Psykologspesialist Thomas Skjøthaug fortalte om da sykepleierne sa det var så søtt da han ble pappa for første gang og holdt sin nyfødte datter i armene. Han ble sint, for hva slags forventninger var det å ha til en far?

Sosialantropolog Thorgeir Kolshus lurte på om poenget er å være best. Eller om vi kanskje skal være akkurat gode nok?

Nettavisen-blogger Mahmoud Farahmand vedgikk at han ikke er den mest moderne mannen, og sa at han nok hadde sendt barna i barnehagen i pysjamas.

- Men jeg er til stede. Fordi jeg husker min egen far, og hvordan han var.

Han fikk rollen som "innvandrer" i panelet, og pekte på at mange innvandrerfedre er trygge i sin egen kultur. For rollen er klar. Du er mann, du er far, du er sjefen. Men så kommer du til et likestilt samfunn, og du har kanskje ikke jobb. Da er ikke farsrollen like klar lenger.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland fortalte at hun nesten hadde takket nei til å bli statsråd første gang Erna ringte, på grunn av frykten og skammen for å være dårlig mor.

Denne"morsskammen "pekte også standup-komiker og famileterapeut Dora Thorhallsdottir på.

Om noenfor eksempel spurte hvorfor hun ikke hadde vært på treningen til barna på en stund, så prikket skammen inn med en gang. Om en far ble spurt om det samme, koplet han det ikke til seg selv i det hele tatt. For ungen klarte seg vel utmerket på trening alene!

Så kan vi selvsagt diskutere til vi blir gul og blå om denne skammen er genetisk, eller om den er tillært. Og om hva det egentlig er å være «bra nok».

Jeg er blant dem som mener at vi menn og fedre i begynnelsen av det 21. århundre har god grunn til å slå oss selv på skuldra. Vi har i alle fall tatt et sjumilssteg framover i forhold til våre egne fedre og besteforeldre.

Vi har skapt en mannsrolle som aldri tidligere fantes i historien. Kanskje er det takket være kvinnekamp og kvinnefrigjøring. Kanskje er det på grunn av pappapermisjoner og strukturelle endringer.

Så har vi selvsagt mye å finne ut av enda. Og jeg lener meg gjerne til Vetle Lid Larssen til slutt også.

Han mente at vi kan "moderne mennesker" godt være litt ydmyke. For om ikke lenge kommer folk til å le av oss også, og peke på hvor håpløst gammeldagse vi var i 2018.