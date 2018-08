Derfor blir det ikke regjeringskrise denne gangen heller

Det har vært skrevet mye om alvoret i det manglende terror- og sikkerhetsarbeidet til regjeringen i kjølvannet av riksrevisjonens knusende rapport.

Noen har spådd regjeringskrise, og før den mye omtalte høringen som startet i går, har ganske sikkert mange kriseeksperter i regjeringsapparatet vært involvert.

Det klassiske kommunikasjonsfaglige rådet i slike tilfeller er nemlig: Legg deg flat. Innrøm skyld, og beklag. Da får du tilgivelse.

Problemet til Erna er at det kan hun ikke gjøre sånn helt uten videre. Å beklage overfor Stortinget kan i parlamentarisk språkbruk bety det samme som å søke avskjed.

Hun kan heller ikke direkte innrømme å ha feilinformert stortingsrepresentantene. For det er en dødssynd. Når Stortinget spør, må statsrådene eller statsministeren gi korrekte svar. Noe annet kan ikke Stortinget leve med.

Derfor blir ordvalget så viktig.

Og på forhånd hadde særlig KrF vært ute og sagt at de forventet en ærlig og ydmyk statsminister. For igjen er det KrF som er jokeren. Om KrF vil ha regjeringskrise, blir det regjeringskrise.

Men det vil de ikke.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) ville ha en ærlig og ydmyk statsminister.

På politisk kvarter på morgenen i går mandag brukte KrFs talsmann, stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, de samme ordene igjen og igjen:

Når statsminister Erna Solberg kom til høringen på ettermiddagen, forventet han at hun var ærlig og ydmyk.

Og jammen var det akkurat det hun var. Sjelden har jeg hørt noen gå så langt i å beklage, uten å beklage:

Regjeringen hadde vært upresis, fortalte hun, og de hadde midlertidig kommet i skade for å videreformidle feil informasjon fra Politidirektoratet.

Forståelsen av hvor omfattende og komplekst terror- og sikkerhetsarbeidet var, hadde ifølge statsministeren kommet som en gradvis erkjennelse. Dessuten burde regjeringen ha informert tidligere, tydeligere og mer samlet.

Tidligere, tydeligere og mer samlet, altså.

Les gjerne siste avsnittet en gang til. En mer ondsinnet versjon kunne være at justisministrene Anders Anundsen og Per-Willy Amundsen ikke tok det alvorlig, at de ikke skjønte bæret før det var for seint, og at de heller ikke tok informasjonsplikten til Stortinget særlig tungt.

Men det kunne selvsagt ikke Erna si. Hun kunne heller ikke innrømme at regjeringen hadde gitt feilaktig informasjon.

Men informasjonen kunne nok ha gitt et feilaktig inntrykk, sa hun. For, som hun også sa: I slike kompliserte debatter er det jo så lett å snakke forbi hverandre.

Så sant, så sant!

I ettertid var KrFs Hans Fredrik Grøvan påpasselig med å si at alvoret i riksrevisjonens rapport ikke var svekket. Og selvsagt holder KrF mistillitsdøra åpen fremdeles, det hører med til spillet.

Men alt tyder på at Erna sa akkurat det KrF ønsket å høre, og krevde å få høre.

Det er nesten så en skulle tro at ordvalget var avtalt mellom KrF og statsministerens stab på forhånd.