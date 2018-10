Derfor bør ikke Faktisk.no få statsstøtte

Jeg har vært i disputt med faktisk.no før. For ett år siden var jeg særlig kritisk til at de ikke ville åpne kildematerialet sitt - slik at andre kunne ettergå resultatene deres.

Jeg har også vært kritisk til en del av sakene - som ikke egner seg som faktasjekk, men som heller dreier seg om meningsinnhold.

Som for eksempel da partileder Trygve Slagsvold Vedum, for å holde oss til Senterpartiet, hevdet at "Erna Solberg har styrt den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett."

For det er ikke et faktum, men en politisk vurdering du kan være enig eller uenig i.

Men mine innvendinger var ingen prinsipiell motstand mot faktasjekk eller Faktisk.no som sådan. Derfor var jeg også positiv da Amedia, som eier Nettavisen, drøftet med seg selv om aviskonsernet skulle gå inn som eier.

For Faktisk.no i seg selv er et utmerket tiltak. Det trengs faktasjekk - særlig for å demme opp mot falske nyhetsnettsteder, som kan være vanskelig for folk flest å avsløre på sosiale medier.

Det trengs også faktasjekk av politikere, som kan slenge ut av seg mye rart i en valgkamp. Og det trengs faktasjekk av oss i de etablerte mediene.

Men akkurat derfor - av prinsipielle grunner - er det viktig at staten holder fingrene fra fatet. Ola Borten Moe har helt rett når han skriver på sin Facebook-vegg:

«Et samlet Medie-Norge autorisert av staten gjennom statstilskudd kan lett oppfattes som et organ som har monopol på hva som er sant. Det er etter mitt skjønn på grensen til autoritært i utgangspunktet".

Og nøkkelen her er faktisk om staten går inn. Fordi staten prinsipielt sett ikke skal ha noe å gjøre med det som står i avisene.

Det er jo derfor heller ikke Pressens faglige utvalg (PFU) er støttet av staten, men finansieres utelukkende av pressens egne organisasjoner.

Det er av prinsipielle grunner. Fordi det ikke skal kunne reises mistanke om at det er staten som bestemmer hva som er god eller dårlig presseskikk i riket.

Derfor hjelper det ikke når NRK-nyhetsredaktør Helje Solberg, som er styreleder i Faktisk.no, går ut i DN og forsikrer at Faktisk-redaksjonen er uavhengig.

Det hjelper heller ikke at ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg sier til samme avis at han opplever at de blir "tillagt en makt, rolle og posisjon som vi ikke har".

I diskusjonen forut for opprettelsen av faktisk.no var ett av målene å øke tilliten til mediene blant folk flest, fordi erfaringer særlig fra USA viste at store grupper viste synkende tillit til etablerte medier - og heller vendte seg mot såkalte "alternative" nyhetssteder.

Nettopp i de gruppene som viser denne mistilliten, vil statsstøtte stå i direkte motstrid til dette uttalte målet. Det er (faktisk) litt overraskende at folkene i Faktisk.no ikke ser dette selv.

Så er det viktig å presisere: vi som jobber i mediene vet selvsagt at statsstøtte ikke vil ha noen praktisk innflytelse på arbeidet i Faktisk.no. Men mange utenfor pressen er ikke like sikre på det.

For tillit handler ikke om hva du selv mener å vite. Men om hva andre kan komme til å tro.