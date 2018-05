Derfor er MDG plutselig mot bompengesjokk

Stortingsrepresentant Per Espen Stoknes fra Miljøpartiet De Grønne legger ikke fingrene i mellom til Dagsavisen i dag. Hadde vi ikke visst bedre, skulle vi nesten tro han hadde meldt seg inn i Facebook-gruppa Ja til bilen i Oslo:

- Dette er helt utrolig. Høyre, Frp og Venstre er i ferd med å påføre næringslivet og innbyggerne i Osloregionen et bompengesjokk Norge knapt har sett maken til, sier han.

Det han sikter til, er tall fra Statens Vegvesen som viser at en lastebil i 2025 kan måtte betale 172 kroner i rushtida og 156 kroner utenom for å kjøre E18 fra Lysaker til Oslo.

Ti år senere, med tre bomstasjoner på E18, kan bompengene i verste fall komme helt opp mot 518 kroner i rushtida og 468 utenom.

Det er mye. Ingen tvil om det.

Men da er det vi har rikspolitisk talsmann Rasmus Hansson, som kan forklare stortingsrepresentanten sin hvorfor høye bompenger ifølge MDG er både nødvendige og riktige:

- Bompenger er sosialt rettferdig av mange grunner: For det første fordi en by som er gjenkorket av biler, rammer de med dårligst økonomi hardest. Tiltak for å redusere biltrafikken og flytte reisingen over på kollektivt, sykkel og gange, tjener de samme folkene mest, sa Hansson i et intervju med Nettavisen i november i fjor.

Og for virkelig å gni inn hvorfor det må bli så dyrt i rushtida, la Rasmus Hansson til:

- De nye bomstasjonene fordeler bompenger mer rettferdig i Oslo, fra de som hittil har betalt mest i øst, til en del områder i vest. Hjemme hos Nikolai Astrup (H) og vennene hans på Bygdøy, har de sluppet unna tidligere, men må betale nå. Mindre kø er også bra for varetransporten, og NHO har lenge etterspurt en rushtidsavgift.

LES OGSÅ: Skal det virkelig koste 200 kroner å kjøre nye E18?

Men hva kan så årsaken være til Stoknes' plutselige omsorg for de stakkars lastebilene som må inn i byen og forurense med tung last? Er det full splid i MDG?

Neida. For i politikken og ellers er det noe som heter vikarierende motiver, og i en annen setning i Dagsavisen-intervjuet slippes katta ut av sekken:

- Disse tallene viser at hele E18-prosjektet er i ferd med å gå ut på dato, sier Stoknes, og det er selvsagt dette som er den egentlige agendaen til Stoknes. Å forsøke stanse nye E18.

Det er jo greit nok, og kanskje finnes det til og med gode argumenter. Men da er det vel mer nærliggende å gå direkte til samarbeidspartneren Ap og resten av stortingsflertallet som faktisk vil ha denne veien bygd?

Og ikke minst - være åpne om det i stedet for å forsøke seg med retoriske knep?