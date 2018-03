Derfor vil ikke Hareide felle Listhaug

Sjelden har en statsråd blitt ydmyket så grundig som justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ble i Stortinget i går. Gang på gang måtte hun gå på talerstolen og unnskylde før beklagelsen satt som den skulle.

Det var rett og slett opposisjonens store seier over en gjenstridig statsråd. Både statsminister Erna Solberg (H), regjeringen og særlig Sylvi Listhaug var satt i skammekroken etter seks dagers tautrekking og dårlig politisk ledelse.

Det var ettertrykkelig slått fast at slik politisk retorikk som kom fram i det omstridte Facebook-innlegget, slikt vil ikke Stortinget ha.

Og ikke bare det: alt tyder på at det vil ikke folk flest heller. Til og med tidligere tilhengere av Listhaug signaliserte at nå begynte det å rakne, denne gangen hadde hun gått for langt.



Ydmykende for Listhaug Gang på gang måtte justisminister Sylvi Listhaug gå på Stortingets talerstol i dag. Det var en oppsiktsvekkende og ydmykende forestilling. Nesten som om stilen fra sosiale medier er flyttet inn på selveste Stortinget. Første gang sa Listhaug at hun "ville unnskylde overfor dem som føler seg såret over kommunikasjonen i denne saken".

Så kunne kanskje Jonas Gahr Støre (Ap) endelig puste med magen og framstå som den store, rause vinneren og innkassere seieren? Nei, det kunne han ikke. Nå hadde Arbeiderpartiet fått blod på tann, og gikk videre. Nå meldte de at de også ville støtte Rødts mistillitsforslag.

Det tror jeg er uklokt, av to grunner:

For det første er det en helt unødvendig seigpining. Det er riktig at Listhaugs beklagelse satt langt inne, og at den kom motvillig. Men den kom.

Mange vil oppfatte støtten til mistillitsforslaget som å sparke en som ligger nede. I stedet for å være en som er blitt irettesatt, blir Sylvi Listhaug igjen et offer. For mange blir det rett og slett for mye, noe universitetslektor Espen Goffeng skrev klokt om i en gjesteblogg i Nettavisen i går:

Hva vil du egentlig tjene på dette, Jonas? Av Espen Goffeng, universitetslektor, UiO Nå hadde vi en sjanse. Nå kunne vi sørget for at det ble relativt stille ETTER stormen. En stillhet som kanskje kunne vare litt. Listhaug/Teigen har fått seg et kraftig dask med det amerikanerne kaller en humble stick.

Så, for det andre: Mistillitsforslaget kan bli nedstemt. Og da er det ikke lenger opposisjonen som er vinneren av den store bataljen. Da blir det tvert om slått fast at justisministeren har Stortingets tillit.

Og her er Knut Arild Hareide (KrF) jokeren.

Rødt, MDG, SV og Arbeiderpartiet har allerede sagt at de vil stemme for. Men det er ikke nok, heller ikke om Senterpartiet kommer inn i folden.

Også stortingsgruppen til KrF må stemme for, skal det bli flertall i avstemningen på tirsdag. Og du kan være trygg på at Knut Arild Hareide har lyst. Han har flere ganger signalisert hvor opprørt han er over Listhaugs måte å argumentere på, og flere KrF-ere utover landet har sagt at de vil fjerne Listhaug.

Så det kan godt hende at han blir fristet over evne. Men jeg tror han holder seg i skinnet - for det første fordi han ikke har lyst til å sette det borgerlige regjeringssamarbeidet i fare.

Jeg kan selvsagt ta feil. Men han har også to andre motiv. Det ene er edelt, det andre er mer pragmatisk:

For vi må ikke glemme det kristne budskapet om synd og tilgivelse. På bedehusene og i kirkene rundt omkring i det ganske land står tilgivelsen sterkt. Om du bekjenner dine synder, skal du bli tilgitt. Det vet alle.

Derfor tror jeg at Knut Arild Hareide vil finne et passende øyeblikk, kanskje allerede i dag, til å framstå som det forsonende medmennesket.

Jeg tror han vil påpeke at Listhaug har gjort noe veldig, veldig galt, at hun har gjort seg skyldig i en svært alvorlig synd, men at nå må vi gå videre. Hun har beklaget, og sagt at det ikke skal gjenta seg. Da må vi tro henne på hennes ord.

Alle skal få en sjanse til, også Sylvi Listhaug, vil han kanskje si.

Det han kanskje ikke vil si så mye om, er den mer praktisk-politiske grunnen til at han nøler med å felle Listhaug. Særlig på Vestlandet og på Sørlandet er det mange KrF-velgere som har stor sans for henne.

De vil ikke like at den kristne Hareide bidrar til å felle den kristne Listhaug. Da kan de finne på å gjøre akkurat det samme som naboen, begynne å stemme på Frp.