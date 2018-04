Enda en minister fra First House

Kommunikasjonsbransjens inntog i norsk politikk har vært beskrevet mange ganger. Særlig har First House vært mye omtalt - og omstridt - i rollen som mer eller mindre lyssky bakspiller for politiske vedtak.

Også den avgåtte justisminister Sylvi Listhaug kom fra First House da hun ble landbruksminister i 2013, med påfølgende krav om karantere og offentliggjøring av kundelister.

Liknende krav kan sikkert komme også nå.

Ellers er det vert å merke seg at First House ble tuftet på samrøret mellom politikk og kommunikasjon. Byrået ble startet for snart ti år siden av to avhoppere fra Stoltenberg-regjeringen - tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen og tidligere statssekrætær Jan Erik Larssen ved statsministerens kontor (SMK).

LES OGSÅ: Keiserens nye First House

Med seg hadde de Per Høiby, storebroren til kronprinsesse Mette Marit - som også i er en av lederskikkelsene i selskapet.

Og også i dag rekrutterer First House friskt fra det øverste skiktet i politikken. Tidligere FN-ambassadør Morten Wetland har lenge vært med på laget (kjent fra Kina-skandalen), og av de nylige rekrutteringene kan nevnes Ole Berget - tidligere statssekretær for finansminister Siv Jensen.

Det ferskeste "trofeet" er likevel Sigbjørn Aanes, nylig avgått statssrekretær med ansvar for kommunikasjon ved SMK. Han skal bare gjennom noen måneders karantere først.



I seg selv er det ikke noe galt i at tidligere topp-politikere etablerer seg som konsulenter som gir råd til næringslivet og andre som må forholde seg til topp-politikere og styringsverk.

Problemet er når samrøret blir for tett, eller når virksomheten forsøkes skjult.

Når hattene blir mange, og jula setter inn Igjen står First House i sentrum for en sak som kan bringe kommunikasjonsbransjen og norsk politikk i vanry. Norges Idrettsforbund (NIF) trenger vi ikke snakke om, de er allerede ferdig kompromittert. Konkret dreier det seg om offentliggjøringen av million-fakturaene som ble sendt fra First House til den dumsnille onkelen på Ullevaal i perioden 2011-2015.



I så måte er det ingen hemmelighet at Tor Mikkel Wara har arbeidet i kommunikasjonsbransjen i en årrekke, både i Geelmuyden.Kiese og Madland og Wara før han betynte i First House i 2010.

Wara satt på stortinget i fire år fra 1989 1993, og ble lenge ansett som selveste kronprinsen i Frp som skulle ta over etter Carl I Hagen.

Han var imidlertid en av liberalistfløyen i partiet sammen med Pål Atle Skjervengen, som tapte den interne kampen i partiet mot folk som Fridtjof Frank Gundersen om Jan Simonsen.

Tor Mikkel Wara meldte seg derfor ut av ungdomspartiet i 1994, i protest mot de etter hvert svært så kjente utrenskingene på Bolkesjø.

Etter at Siv Jensen ble partileder, har Tor Mikkel Wara engasjert seg i partiet på nytt, og har flere ganger spilt en sentral rolle som rådgiver for partiet i valgkampene.