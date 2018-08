Erna kan tåkelegge Sandberg-saken

ARENDAL: Det var som ventet fullsatt sal da statsministeren redegjorde om norsk økonomi på en pressefrokost i Arendal i dsg.

Men det var ikke økonomi pressen var mest interessert i, for å si det slik. Der fikk Solberg bare et par høflige spørsmål.

Engasjementet kom først da det ble åpnet for «andre spørsmål». Stikkord da var Sandberg og Iran.

Naturlig nok er det mye Solberg fremdeles ikke kan si. Men allerede nå kan vi ane at vi kanskje aldri får svar på det de mest sentrale spørsmålene i saken:

For eksempel: Har Sandberg-saken egentlig skadet Norges sikkerhet? Ble telefonen til Sandberg hacket av iransk etterretningstjeneste?

Eller: Hva gjorde egentlig regjeringen og PST da SMK allerede i juni i år fikk "bekymringsmelding" fra Per Sandbergs fraseperarete kone om at "fremmede makter" hadde flyttet inn hos fiskeriministeren?

Uansett hvordan spørsmålet ble stilt av ulike medier - på det første spørsmålet viste Erna Solbert til rikets sikkerhet: Det er opp til PST å vurdere hva Stortinget skal få vite, og hva pressen eller det norske folk skal få vite.

- Vi må huske at ønsket om å vite mest mulig også kan sette Norges sikkerhet på andre måter, sa Erna Solberg.

Altså: Det er godt mulig å tenke seg at bare det faktum om Sandberg ble hacket/ikke hacket, blir definert som sensitiv informasjon. Dermed får vi aldri vite det.

Og uansett hvordan det andre spørsmålet ble stilt av ulike medier - på det andre spørsmålet viste Erna Solberg til at dette også er "en personalsak".

Det er lett å forstå. 'Den ekteskapelige krangelen mellom statssekretær Line Miriam Sandberg og den nå avgåtte statsråd Per Sandberg har offentligheten virkelig ikke noe med.

Men samtidig vil denne begrunnelsene være fristende å bruke - både for PST og for regjeringen - dersom det skulle finnes kritikkverdige forhold her.

For utenforstående kan det synes underlig at det ikke ble satt i gang full sikkerhetssjekk rundt Sandberg og hans nye kjæreste allerede ved det første varselet i juni.

Ble ikke bekymringsmeldingen tatt alvorlig fordi man tenkte at det kanskje bare var del av en skilsmissekrangel? Dette får vi kanskje aldri vite. Og begrunnelsen kan altså godt være personlige forhold - uten at det går an å argumentere særlig sterkt mot det.

Men ordentlig personlig forventes det derimot å bli når hovedpersonene selv, Per Sandberg og Bahareh Leknes, møter pressen i ettermiddag.