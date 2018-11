Et valg for eller mot Trumps språkbruk

WASHINGTON (Nettavisen): Ikke bare reiser presidenten landet rundt nå de siste dagene før valget og sier at "en stemme til senator ditt eller datt er en stemme på meg".

CNN har i dag en meningsmåling der hele 7 av 10 amerikanere mener at valget dreier seg om å "gi en beskjed til president Trump".

Og nå begynner republikanerne å bli bekymret for presidentens dominerende fokus på flyktninger og innvandring.

Nettstedet og magasinet Politico skriver i dag at ifølge lokale republikanere har Trump hijacked the election (kapret valget). De forteller også at den republikanske speakeren i Representantenes Hus, Paul Ryan, i går kom med følgende bønn til Trump på telefonen:

- Vær så snill, snakk heller om den blomstrende økonomien nå de siste timene før valgdagen!

Her mener nemlig republikanerne at de har gode kort på hånda, med 250 000 nye jobber og en arbeidsledighet under fire prosent.

De første flyktningene kom i går til Mexico by, og fikk hjelp fra lokale organisasjoner. De er ventet til den amerikanske grensen om et par uker.

Men i stedet fortsetter Trump å snakke om innvandring, og særlig om den mye omtalte flyktningekaravanen på vei mot grensen, ifølge Trump fylt av "kjeltringer, terrorister og andre dårlige mennesker".

I samtalen med Ryan skal Trump ha svart at fokuset på immigrantene er viktig fordi det er med på å "fyre opp" velgerbasen.

Og det gjør det nok. Men det skremmer også mange. USA er et land av immigranter og etterkommere av immigranter, og særlig i mange viktige suburbs (forstader) er det mange som ikke liker at Trump snakker nedsettende om fattige flyktninger.

Amerikanske soldater setter opp piggtråd for å forskerke grensen mot Mexico i Donna, Texas.

Et liknende eksempel på Trumps retorikk er utspillet i forrige uke om at han skulle endre den såkalte fødselsretten med en presidentordre. Fødselsretten betyr at om en utlending, også en illegal immigrant, får barn på amerikansk jord, så kan barnet automatisk bli amerikansk statsborger.

Demokratene svarte syrlig at fødselsretten er nedfelt i Grunnloven, og at Trump bare viste hvor dum han var når han trodde han kunne endre den med en presidentordre.

LES OGSÅ:

Men Trump vet antakelig godt hva han gjør. Hovedbudskapet går gjennom til "basen" uansett, om at han vil være streng i innvandringspolitikken. Da spiller fakta mindre rolle.

Analytikere påpeker at det samme gjelder flyktningekaravanen. Faktasjekkere og media kan påpeke så mye de vil at det ikke finnes noen tegn til IS-krigere eller andre fra Midt-Østen der, og at den består av fattige familier med kvinner og barn.

LES OGSÅ: Mail fra Barack Obama: Erik, nå trenger jeg deg!

Hovedbudskapet når likevel fram til basen som Trump ønsker å fyre opp.

Men da tar han ikke hensyn til at store velgergrupper har sympati med flyktningene. Og at mange oppfatter fødselsretten som en av grunnpillarene i Grunnloven.

Nå er altså de andre toppene i partiet begynt å bli redde for at den fiendtlige språkbruken kan slå tilbake.

Derfor blir valget på tirsdag også et valg om presidentens retorikk, eller måte å snakke på. Resultatet får vi se på tirsdag.