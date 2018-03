Flink på sosiale medier og sånn?

I dag fikk også han tallenes tale mot seg.

Interne konflikter i organisasjoner er ofte vanskelige. Store interne konflikter i store organisasjoner er enda vanskeligere.

Innovasjon Norge er en slik stor organisasjon, der det er tilnærmet umulig for utenforstående å sette seg inn i hva det er som egentlig skjer. For jo flere du snakker med, jo flere versjoner får du.

Derfor skal jeg nøye meg med nøkternt å fastslå at deler av styret i Innovasjon Norge allerede lenge har arbeidet med å avsette Traaseth, som de ikke synes er flink nok. Den forrige næringsministeren mente at dette var styrets ansvar alene, og ville ville ikke legge seg opp i det - mens den nåværende, Torbjørn Røe Isaksen, satte foten ned.

Det sittende styret skal snart skiftes ut, mente han, og da bør det nye styret se på ledelsen med nye øyne.

Harald Stanghelle

Det fikk styreleder Per Otto Dyb til å trekke seg med umiddelbar virkning, og her var det at redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten rykket ut med sin forståelse for styrelederen.

Ifølge Stanghelle er det ubetimelig av statsråden å legge seg opp i slikt, og dessuten hadde Stanghelle kilder på at Traaseth ikke var så flink som enkelte ville ha det til.

I tillegg fikk inn et ekstra lite stikk:

- Ingen kan frata Anita Krohn Traaseth at hun er en drivende dyktig bruker av sosiale medier og en ivrig profilskaper, skrev Stanghelle - og det skulle han ikke gjort så nær 8. mars.

- Hva i alle dager er dette for en slags reaksjonær omtale av en kvinnelig toppleder, smalt det tilbake fra Susanne Kaluza - kjent samfunnsdebattant, redaktør og forfatter i en gjesteblogg i Nettavisen.

Og Kaluza har selvsagt rett: Ville noen ha skrevet slik om en mannlig toppleder? At han var flink på sosiale medier og sånt?

Susanne Kaluza

Neppe.



På samme måte som vi heller ikke pleier å skrive om den dypblå fargen på dressene deres, eller hvordan de italienske lærskoene matcher det lekre skinnbeltet.

Og i dag kunne Traaseth legge fram følgende resultater på et allmøte i Innovasjon Norge:

Organisasjonen leverte 24 prosent mer til næringslivet i 2017 enn året før. Samtidig ble kostnadene kuttet med 6 prosent. Sykefraværet gikk ned fra 3,6 til 2,9 prosent. Saksbehandlertid på enkelte områder er gått ned fra 60 til 4 dager.

Dette altså i en situasjon der hun ble aktivt motarbeidet av styrelederen og deler av styret. Så sent som i et brev til valgkomiteen for en uke siden - om hvorfor han trakk seg - hevdet styreleder Per Otto Dyb ifølge DN at Traaseh "skaper konflikter, konfrontasjoner og splid" i organisasjonen.

Jeg kjenner ikke Traaseth. Men det gjelder nok her, som i skolegården:

Det ikke alltid så lett å vite hvem som egentlig begynner med å skape konflikter, konfrontasjoner og splid.