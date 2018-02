Fremskrittspartiet som Nobel-forbilde

For ikke lenge siden red en farse over landet:

Fremskrittspartiet ville gi plass til Carl I. Hagen i den prestisjetunge komiteen. Et på alle måter uheldig valg. Han ville knytte Nobelkomiteen altfor nær et av regjeringspartiene. Han var sittende vararepresentant på Stortinget. Og han var Carl I. Hagen.

Skikken med at partiene får peke ut "sine" kandidater til Norges mest kjente komite er like gammel som den er uheldig. Forslaget om Hagen gjorde dette svært tydelig, og ble stoppet av de andre partiene.

Et mulig kompromiss er dukket opp i "Nobel-floken" på Stortinget: Et nei til både Carl I. Hagen og Thorbjørn Jagland. Det kan bety både økt troverdighet til komiteen og et endelig farvel til "fortjente" topp-politikeres medaljeplass for lang og tro tjeneste.