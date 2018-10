Griske kommuner helt utenfor kontroll

Nå er det på tide å ta fram de store ordene:

VGs reportasjeserie om de tre brødrene på Tolga er rett og slett glimrende journalistikk.

Den er ikke bare et eksempel på hvorfor vi trenger en uavhengig, kritisk presse i et levende demokrati. Den viser også at dyktige journalister kan gjøre en jobb som alskens sosiale medier aldri kan erstatte.

I seg selv er det rystende at tre brødre kan bli erklært som psykisk utviklingshemmede uten engang å vite om det.

I tillegg er det avdekket at det i dag er registrert 3000 flere psykisk utviklingshemmede i Norge enn for bare ti år siden.

Hvorfor det?

Har det kommet nye, bedre diagnoseverktøy som mer presist kan gi svar på vanskelige undersøkelser? Nei, snarere tvert i mot:

Som så ofte før i offentlig forvaltning kan det nemlig se ut som om det er selve tilskuddsordningen som styrer atferden. Den er nemlig innrettet slik at jo flere psykisk utviklingshemmede en kommune har, jo flere penger får kommunen tilsendt fra staten.

Uten at det finnes noe fungerende kontrollapparat.

LES OGSÅ:

Dette kan selvsagt være fristende å utnytte for mange byråkrater og lokalpolitikere, og det grelleste eksempelet på denne tankegangen kommer fra konsultentselskapet Sødermann Rådgivning AS.

Dette er et selskap med 21 ansatte på Nordfjordeid som i årevis har fristet kommunene med "fantastiske muligheter".

I et tilbud til Oslo kommune som VG har fått tilgang til, framkommer det at kommunen kunne tjene 498 millioner kroner, nesten en halv milliard kroner, ved å utnytte sitt potensiale - altså å komme opp på gjennomsnittet av antall psykisk utviklingshemmede i norske kommuner.

Med andre ord: om Oslo bare var like ivrig med å gi innbyggerne diagnoser som andre kommuner, så ville millionene hagle inn ...

Nå takket Oslo nei til Sødermann, fordi hovedstaden oppfattet tilbudet som useriøst. Men en rekke andre kommuner rundt omkring i kongeriket har tydeligvis takket ja.

VGs avsløringer viser minst tre ting:

Lite gjennomtenkte tilskuddsordninger kan i seg selv være med og vri det offentlige arbeidet i retninger som kanskje ikke er ønsket, og føre til "utvekster" som på Tolga.

Alle tilskuddsordninger må kombineres med kontrollrutiner. Den norske tillitskulturen er positiv, men den må også inneholde muligheter for å tilsyn.

Og når kommunene svikter, og staten ikke gjør kontrolljobben sin, skal vi være glade for at vi har en oppegående presse som i alle fall noen ganger lever opp til honnørordet den fjerde statsmakt.