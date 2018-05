Har ikke lenger makten fra Gud

Forestillingen om kongen som "hellig" har røtter helt tilbake til eneveldet før 1814, og overlevde både 200-årsjubileet i 2014 og den formelle opphevelsen av statskirkeordningen like før.

Men i dag var det altså dags, og av dem som syntes det var på tide er Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund, som i en tweet påpekte at det "går sakte framover i røysa vår".

Konkret er det bare tre ord som tas ut:

"Kongens person er hellig; han kan ikke lastes eller anklages"

blir nå endret til

"Kongens person kan ikke lastes eller anklages".

Det går sakte sakte framover i røysa vår. Kanskje kongens etterfølgere snart får innvilget religionsfrihet også?https://t.co/gQUAbG4gmI — Jens Brun-Pedersen (@JensBP) 7. mai 2018

Og i debatten i Stortinget i dag 8. mai var forslagsstiller Michael Tetzschner (H) ganske klar på at hensikten ikke er å endre meningsinnholdet om kongens immunitet. Poenget er bare å ta ut den gammeldagse, metafysiske begrunnelsen for kongens opphøyde stilling.

Fremdeles må den norske kongen bekjenne seg til den evangelisk-lutherske lære, og fremdeles kan han ikke straffeforfølges.

Dette gjorde at stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V), mer kjent som tidligere soussjef på Slottet, pekte på at Grunnloven fremdeles er i strid med internasjonale forpliktelser:

Carl-Erik Grimstad var soussjef på Slottet fram til 1993.

I år 2000 ratifiserte nemlig Norge den internasjonale straffedomstolen, der det uttrykkelig står at "immunitet" eller andre særlige regler ikke kan hindre at et statsoverhode blir utlevert.

Et høyst hypotetisk spørsmål, altså, men likevel nok til at også en av våre mest anerkjente grunnlovs-eksperter, professor Eivind Smith, har påpekt den logiske bristen.

Morsommere er rettssaken om beiterettigheter i Vestmarka, som Grimstad trakk fram fra den tida det fremdeles beitet kuer på Skaugum. Da var kongen en av mange saksøkere som tapte i et omfattende sivilt søksmål om hvem og hva som kunne beite hvor, og som deretter ble idømt saksomkostninger.

Siden kong Harald var immun, kunne han da dømmes til å betale saksomkostninger?

Ifølge Grimstad løste Borgarting den juridiske nøtten ved rett og slett ta kongen ut av listen over saksøkere.

Verden er altså fortsatt ikke rettferdig - og heller ikke særlig prinsipiell. Den går også bare sakte framover, som Human-Etisk Forbund påpeker.

Men så lenge det er Harald som sitter på tronen, så godtar vel vi situasjonsbestemte monarkister det meste.