Her er siste prognose før valget i Sverige

Som du husker var ikke Brexit og Donald Trumps valgseier i USA de stolteste øyeblikkene for meningsmålingsinstituttene.

Siden den gang har alle gått i seg selv, og jobbet iherdig med å finne ut hvordan de kunne måle så feil.

Doktorand i statsvitenskap Daniel Walther ved Umeå Universitet er en av dem som har arbeidet med nye metoder for å gi eksakte prognoser.

En av hovedteoriene har vært at mange som ville stemme Trump ikke våget å si det høyt. Og tilsvarende: at mange svensker, når de blir spurt, ikke innrømmer at de vil stemme på den kontroversielle Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna (SD).

Men dette skal de nå ha fanget opp, sier de, med nye metoder, og her er en av de siste prognosene.



Den mener fortsatt at Socialdemokraterna (S) blir størst, med Sverigedemokratarna (SD) hakk i hæl.

Prognose utarbeidet på bakgrunn av meningsmålinger, såkalte webmålinger og statistiske trender.

Prognosen som er utarbeidet av Daniel Walther i statsviter-bloggen Om makt og politik, tar utgangspunkt i alle meningsmålingene, slik som polls of polls eller ”Mätningarnas Mätning”.

Men den har også med målinger fra websider og såkalte web-paneler, som for eksempel YouGov, og bruker en spesiell metode for å fange opp trender som du kan lese mer om her.

Og når prognosen trekker ut Sverigedemokraterna, som ingen av de største partiene vil snakke med, ser det altså fortsatt ut som om Stefan Löfven og venstresiden blir sittende:

Men meningsmålere hadde ikke vært meningsmålere om de ikke også visste å ta forbehold.

Socialdemokraterna vil ifølge målingen tape 6 prosentpoeng, og vil dermed gjøre et historisk dårlig valg selv om de blir størst. Tilsvarende går Sverigedemokraterna fram akkurat like mye.

Men: Trenden til Socialdemokraterna (S) er nedadgående, mens trenden til Sverigedemokraterna (SD) er oppadgående. Derfor kan SD gjøre det enda bedre enn prognosen tilsier.

Uansett er fallhøyden for meningsmålingsinstituttene stor.

Jokeren er Jimmie Åkessson og hans SD. Om meningsmålerne klarer å forutsi valgresultatet, er de på en måte "rehabilitert". Om de også denne gangen tar feil, må de rett tilbake til skammekroken.

Derfor kan denne siste prognosen bli god å ha å slå i bordet med når vi får fasiten sent søndag kveld eller mandag morgen.