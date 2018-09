Hva går det av Trump og New York Times?

Kronikken Jeg er del av motstandsbevegelsen innad i Trump-administrasjonen ble publisert på New York Times' debattsider i natt norsk tid, og skal ha utløst et "vulkansk" sinne hos presidenten selv.

Det er forståelig.

Det er litt vanskeligere å forstå hvorfor New York Times velger å bruke anonyme kilder i sin pågående strid mot Donald Trump. Det skal jeg komme tilbake til.

Men først: det er ikke småtteri som blir sagt om den amerikanske presidenten av det som blir karakterisert som en "høytstående tjenestemann" i Trump-administrasjonen:

- Roten til problemet er presidentens umoral. Enhver som arbeider med ham vet at han ikke er forankret til noe som helst forståelig moralsk prinsipp som guide for beslutningene sine.

Dette gjør at presidenten stadig ombestemmer seg i helt sentrale spørsmål, skriver kronikkforatteren, og at det blir umulig å styre. En viktig øvelse i Det hvite hus for tida er derfor å holde viktige avgjørelser unna presidenten.

Forfatten av kronikken bedyrer at han/hun overhodet ikke tilhører noen "venstreopposisjon" mot presidenten. Men at problemet tvert om er at Trump ikke viser noen tilknytning til de republikanske og konservative idealene om frie tanker, frie markeder og frie mennesker.

Han medgir også at Trump har hatt en viss suksess når det gjelder dereguleringer, skattereform og et mer robust militærvesen.

- Men disse suksessene har kommet til tross for - ikke på grunn av - presidentens lederstil, som er impulsiv, motstridende, stakkarslig (petty) og ineffektiv.

Så til kritikken av New York Times, som ikke har for vane å publisere anonyme leserinnlegg. De hevder selv at dette var "den eneste måten å levere et viktig perspektiv til våre lesere", og skriver at identiteten selvsagt er kjent for redaktørene.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. september 2018

President Trump selv sår tvil om forfatteren overhodet eksisterer, og der vil han utvilsomt få mange av tilhengerne sine med seg. Han peker selv på en av sine sentrale, internasjonale supportere i en tweet i dag:

Kim Jong Un of North Korea proclaims “unwavering faith in President Trump.” Thank you to Chairman Kim. We will get it done together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. september 2018

Men etter min vurdering ville New York Times aldri satt sitt renomme på spill for noe som virker ganske unødvendig, all den tid det allerede har stått fram mange åpne kilder som har sagt og sier omtrent det samme.

En årsak kan være at den "høystående tjenestemannen" er særdeles høytstående, noen spekulerer allerede om det kan være selveste visepredident Mike Pence eller noen i kretsen rundt ham, og at kronikken innebærer en slags formell allianse mellom avisen og den såkalte "motstandsbevegelsen" innad i Det hvite hus.

(Et paradoks her er selvsagt at en rekke av USAs gravende journalister, også i New York Times, nå setter store resssurser inn på å finne ut hvem forfatteren er).

En annen årsak kan være at New York Times og amerikansk presse nå føler seg så presset av Trumps stadige angrep at de er villige til å ta i bruk metoder som ledende amerikanske medier tradisjonelt har vært forsiktige med.

Uansett begynner konfliktnivået i den amerikanske offentligheten å bli så høyt at de som gjenttatte ganger har spådd Trump-administrasjonens sammenbrudd, kanskje snart får rett.