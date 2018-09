Hvor var du da Frank Løke brakk staven?

Den tidligere NRK-sluggeren Erling Borgen hadde en kraftig utblåsning mot mediene på Facebook i helga. Den ble plukket opp av Nettavisen:

"Kan dere for helvete slutte å skrive om dette elendige mølet. Hilsen sur gammel mann", skrev han. Og som representant for de utskjelte redaktørene møtte jeg Borgen både i Nyhetskanalen og i Dagsnytt 18 i går.

Aller først:

Jeg skjønner Borgen godt. Så du ut over Norges samlede tabloid-presse i helga, er det lett å tenke at dette gikk over alle støvleskaft.

Avstemningen under våre saker viser da også at 96 prosent av Nettavisen-leserne er enig med ham.

Jeg skal likevel driste meg til å si noe om hvorfor en slik sak får så enormt med spalteplass. De to første momentene kan se ut som unnskyldninger, men jeg tar dem likevel med:

a) Kommersielle medier som ikke får statsstøtte eller er lisensfinansiert, trenger slike saker (som enkelte foraktelig kaller klikk-saker) for å få økonomien til å gå rundt. Noe som igjen finansierer "viktig" journalistikk.

b) Alle medier trenger lettere stoff for å lage en attraktiv mix der flest mulig føler seg hjemme - som igjen skaper en arena for å vise fram det viktige stoffet. Alternativet er rene elite-aviser som svært få ville lese.

c) Det viktigste argumentet er likevel at underholdningsstoffet ofte sier mye om holdninger og verdier. Og her tror jeg nøkkelen ligger til Løke-sakens nærmest eksplosive kraft:

Saken deler det norske folk i to. Noen synes det var morsomt. Andre, og det er kanskje de fleste, synes ikke det var morsomt i det hele tatt.

Hvorfor vi synes noe er morsomt eller overhodet ikke, er ofte ikke så lett å sette fingeren på. Noen har allerede kastet inn #metoo-perspektivet:

Vi har hatt en vinter og vår med fokus på kjønn og ulike former for trakassering. Det er ikke vanskelig å skjønne reaksjonen til den profesjonelle danseren Tone Jacobsen som nærmest blir "overfalt" av en halvnaken vittigper foran 700 000 seere i beste sendetid.

Men det er også forståelig og legitimt å diskutere TV-stasjonenes rolle i saker som dette.

Kjendis-konsepter som Skal vi danse står og faller på castingen. Deltakerne må ikke bare være kjente. De må også ha vilje og evne til å skape oppstyr og blest om seg selv og programmet.

Her tok TV 2 en åpenbar sjanse:

For Frank Løke er på ingen måte noen ukjent urokråke. Allerede i 2011 ble han kastet ut av landslaget og sendt hjem fra håndball-VM i Sverige på grunn av bråk og brudd på interne regler. Og i 2015 fikk han sparken i Drammen håndballklubb etter et julebord.

Sist ble han kjendis over natta på grunn av konfliktene i Farmen, og TV 2 visste selvsagt godt at de tok med seg en løs kanon på dekk.

Slike kanoner kan som kjent godt skyte blink. Men de kan også fyre av fulltreffere rett mot egen mast.

Nå har TV 2 tatt konsekvensen av alt oppstyret, og kastet Borat-kopien ut av programmet. Så du kan godt si at Frank Løke brakk staven til slutt.