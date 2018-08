Hvor var Jern-Erna?

Kommer Per Sandberg til å overleve uka i statsrådstolen?

I morgentimene i dag mandag kunne Aftenposten fortelle at han ikke gjør det - at fiskeriministeren trekker seg allerede i løpet av dagen. Og i følge Fiskeribladet er det Harald Tom Nesvik som overtar.

Mange trekker nok et lettelsens sukk for akkurat denne avklaringen. Spørsmålet nå er likevel: hvor i all verden har Jern-Erna vært i sommer?

Vi er mange som har sittet rundt varme i hytter og hus i sommer og lest om fiskeriministerens enda hetere ferie til Iran sammen med sin nye kjæreste.

Vi har lest om at han "glemte" å varsle Erna og statsministerens kontor (SMK) om at han skulle til ayatollaenes Iran. Senere leste vi at han ikke glemte det likevel, men unnlot å gjøre det bevisst - for at ikke hans fraseparerte kone skulle få vite det.

Hun jobber nemlig som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Sandberg var redd for "lekkasjer" fra Erna og SMK.

Vi har lest at han hadde med seg regjeringstelefonen til landet som blir regnet som høyriskiko for hacking. Og litt måpende leste vi hans svar om at han «brukte den veldig lite» - akkurat som om det hadde noe med saken å gjøre.

Og vi har fått med oss hans lovprising av Iran som verdens vakreste ferieeventyr, og om fiskeriministerens offisielle deltakelse i feiringen av Khomeinis islamistiske revolusjon.

Ikke minst her i Nettavisen fikk Sandberg kontant svar på tiltale av bloggerne Mina Bai og Mahmoud Farahmand, som selv er fra Iran. Og han fikk tilsvarende reaksjoner fra Sandbergs partifeller Christian Tybring-Gjedde og og Mazyar Keshvari - som vel knapt trodde sine egne ører av hva den tidligere islamkritiske Sandberg fikk seg til å si.

Min egen feriereaksjon har kanskje ikke vært så ulik reaksjonen til folk flest:

Delvis har jeg syntes dette var ganske underholdende, og har moret meg på sosiale medier med kommentarer og vitser og satire på kjæresteparets bekostning, for eksempel Kjetil Rolness eminente anmeldelse av parets "kunstprosjekt" på Facebook lørdag.

Delvis har dekningen vært i overkant pikant og pinlig. Og innimellom har jeg tenkt at - jamen, dette er jo egentlig ganske alvorlig?

Og så har jeg med stigende undring sett etter Erna. For dette kunne hun vel umulig akseptere?

Men Erna er visst ikke Jern-Erna mer. For Erna må ta hensyn til Fremskrittspartiet, og ikke minst det underlige faktum at mange av de som heier på Per Sandberg, de heier på ham uansett.

Og Per Sandberg tilhører samme «fløy» av Frp som Sylvi Listhaug, og det tåler kanskje verken Siv Jensen eller grasrota i partiet at denne fløyen mister begge sine mest synlige frontfigurer i regjering.

Selv om det altså var Listhaug som skjelte ut KrF-leder Knut Arild Hareide for "imamsleiking", og hva er det egentlig Per Sandberg kan beskyldes for?

Derfor har det gått an å forstå Ernas nøling, og hennes første forsøk på å unnskylde Sandberg med at «det er lov å gjøre feil».

Men nå i helga kom datterens opplysninger om at Sandberg var mer bekymret for at at ekskona skulle få vite det, enn at Erna og SMK skulle være informert.

Og ikke minst opplysningene i Adresseavisen om at den forsmådde ekshustruen allerede i mai skal ha sendt «bekymringsmelding» til SMK og Erna om at «fremmede makter» hadde flyttet inn hos fiskeriministeren - tilsynelatende uten at Erna og SMK har gjort noe med det.

Dermed begynner jo hele regjeringen å bli redusert til en såpeserie lik Forviklingar eller Hotell Cæsar, der to gifte medlemmer i samme regjering begynner å krangle og skille seg og stevne hverandre for retten og beskylde hverandre for det ene og det andre.

Noe som helt åpenbart må gå ut over arbeidet i regjeringen.

Fremdeles, nå i begynnelsen av Arendalsuka, er mesteparten av denne saken uavklart - og overskygger alt annet. Noen politikere og politiske journalister har antakelig allerede vunnet veddemålet om at løpet for Sandberg ville være kjørt i løpet av uka.

Men fremdeles har statsminister Erna Solberg framstått forbausende tafatt i det hele. Det er kanskje på tide hun finner fram jernet.