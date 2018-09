Hvorfor finnes ikke statistikk over lønna til ordførerne?

Men her møter vi mektige motstandere. Særlig KS - organisasjonen som før hette Kommunenes Sentralforbund, men som nå bare kaller seg "kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge".

Aller først:

Det er i allmennhetens interesse å vite hva norske ordførere tjener. Ikke for å drive dyneløfting, men for at innbyggerne skal ha innsikt og mulighet til å holde øye med utviklingen.

Slik får vi vite at SV-ordføreren i Oslo tjener mer enn Ap-ordføreren i Tromsø, naturlig nok. Men vi har også fått vite at den som tjener enda mer, ja mer enn en statsråd, er Frp-ordføreren i vesle Ullensaker.

Det norske folk vet også hva Erna tjener. Og de andre statsrådene, eller departementsrådene. Eller toppsjefene i norske selskaper, for den saks skyld.

Men derfor er det også i offentlighetens interesse å kunne sjekke hva alle de andre ordførerne tjener. Slik at innbyggere i en liten småkommune i Nord-Norge kan sjekke hva ordføreren i nabokommunen tjener, eller hva de betaler for slike på Vestlandet.

For det vil ikke KS bidra til. Rett nok samler de inn lønnsstatistikk til en rekke formål. Men i rundskrivet de sender til medlemmene sine står det at "innsamlede data ikke skal kunne spores tilbake til enkeltpersoner".

Og dette løftet ønsker de ikke å bryte. Det er forståelig.

Det er også formelt korrekt når områdedirektør Tor Arne Gangsø i KS i et leserinnlegg til Nettavisen skriver at det er feil at ordfører-opplysningene er "hemmelige". Det er de nemlig ikke. De vil bare ikke å gi dem til oss.

Jada. Ordbruken kan vi nok diskutere. Og jeg vet at KS ikke omfattes av offentlighetsloven. Men om det hadde vært i kommunenes interesse å vise åpenhet på dette området, hadde nok kommunenes interesseorganisasjon klart å lage en oversikt ganske raskt.

De kunne for eksempel sendt en mail til alle ordførerne og spurt om det var greit?



Men det vil de ikke gjøre. Hvis Nettavisen eller andre vil vite hva alle ordførerne i Norge tjener, må vi ringe hver enkelt.

Til alle de 422 ordførerne.

Eller vi kan sende dem en mail.

Det kan vi selvsagt. Og da tenkte du kanskje at KS ville være behjelpelig med akkurat det, å gi oss mail-adressene til de 422 kommunene?

Ånei, det kan de ikke gjøre. Mail-adressene kan de ikke offentliggjøre. Og da lar jeg leseren avgjøre om det er riktig eller galt å si at KS holder adressene "hemmelige". De skriver:

"KS har egne e-postlister, men vi bruker de utelukkende i vår medlemskommunikasjon til ordførere og rådmenn. Årsaken er at vi er opptatt av at listene ikke skal misbrukes. Ordførere og rådmenn får et stort antall e-posthenvendelser hver dag."

Nei, tenk det. Kontakten med ordførere og rådmenn må ikke misbrukes. Disse ordførerne og rådmennene har det nemlig så utrolig travelt!



Egentlig er jeg ikke overrasket. Med bakgrunn som lokalavisredaktør er jeg fullt innforstått med at en ordfører i en middels norsk kommune kan være mye viktigere enn en statsråd.

Og her er vi ved sakens kjerne:

Styreleder Gunn Marit Helgesen (Høyre) og resten av ledelsen i KS har en jobb å gjøre når det gjelder åpenhet i norske kommuner.

Jeg er fullt klar over at KS ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor kommunene, at KS ikke er noe kommunedirektorat. Men KS-ledelsen kan lufte tanken om at det kanskje er i kommunenes interesse å vise litt mer åpenhet?

Så kan de stille kontrollspørsmålet:

Finnes det overhodet noen grunn til at det ikke skal finnes en statistikk over hva norske ordførere tjener?

I kjølvannet av Nettavisens artikler har de stått fram på rekke og rad, både stortingspolikere og andre som har krevd større åpenhet på dette området.

Oslo-ordfører Marianne Borgen har til og med bedt om mindre lønn. Men en oversikt over ordførerne tjener trenger jo ikke bare avsløre at noen tjener for mye. Det kan jo være at noen tjener for lite?

KS kan selvsagt fortsette å trenere, eller fortsette ordkløveriet om ordførerlønningene er hemmelige eller ikke.



Men organisasjonen kan også bestemme seg for å ville være med på gjøre Norge til et åpnere samfunn.