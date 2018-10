Hvorfor skjer ingenting med blodprinsen i Saudi?

Det er snart gått to uker siden journalisten Jamal Kashoggi forsvant. Ryktene og påstandene om hva som skjedde gjør at prisbelønte TV-serier som Le Bureau risikerer å framstå som fantasiløse og bokstavelig talt blodfattige.

Det begynte så bra for den unge kronprinsen:

Først fikk vi høre at kvinner skulle få lov å se på fotball, deretter skulle de få lov å kjøre bil.

Men i fjor skal han ha tatt 100 prinser som gisler inne på et luksushotell og ikke sluppet dem ut igjen før de betalte løsepenger og sverget troskap til sin nye hersker, som måtte ta over fordi faren, kong Salman, visstnok er ute av stand til å fungere.

Og så kom Kashoggi-saken, der spørsmålet er:

Kan det virkelig være sant at Mohammad bin Salman sendte en 15 mann sterk dødsskvadron til Tyrkia for å torturere den USA-bosatte journalisten, drepe ham, partere ham og deretter frakte ham ut av det saudiske konsulatet i Istanbul?

Tyrkiske myndigheter hevder det, og hevder også å ha sendt både video og lydbånd til amerikanske myndigheter som viser akkurat det.

Men det har amerikanske myndigheter hittil ikke bekreftet, og det kan være minst to grunner til det:

Enten stemmer det ikke, eller så kan det hende at meldingene fra Tyrkia er overdrevne. Noen mener at det ikke dreide seg om noen dødsskravdron, men at de "bare" hadde tenkt å bedøve ham og bringe ham til Saudi-Arabia - men at det gikk galt.

Eller så kan det hende at bildene og lydopptakene stemmer, men det vil ikke USA bekrefte - for da kan det hende at de faktisk må gjøre noe.

For også realpolitikk har sine grenser. Verdensopinionen tåler mye. Vi tåler tilsynelatende at Saudi-Arabia fører krig i nabolandet Jemen med våpen og metoder som er i ferd med å skape den verste sultkatastrofen verden har sett på 100 år.

Men det påståtte drapsraidet mot en journalist blir kanskje likevel for håndfast og for konkret til at vi kan tåle det:

Ifølge Bloomberg skal Virgin-milliardæren Richard Branson allerede avbrudt samarbeidet med det saudiske statsfondet om et romfartsprogram på nærmere en milliard dollar.

Mens norske interesser foreløpig sitter på gjerdet:

- Episoden i Tyrkia har så langt ingen direkte konsekvenser for vår virksomhet i landet, sier for eksempel Jotun-gruppens kommunikasjonsdirektør, Christian Espolin Johnson, til E24.

Heller ikke den norske stat har altfor lyst til å gjøre noe "overilt":

I fjor eksporterte Norge forsvarsmateriell til Saudi-Arabia for 41 millioner kroner. Dette gjelder såkalt B-materiell, altså militært utstyr som ekskluderer våpen og ammunisjon.

Og Statens pensjonsfond, også kjent som Oljefondet, hadde per 2017 investert nærmere syv milliarder kroner i 42 saudiarabiske selskaper.

Og om ikke dette var nok, så har også Saudi-Arabia kommet med direkte trusler gjennom TV-kanalen al-Jazeera.

Om USA eller andre vestlige land setter inn straffetiltak mot landet, hevder kanalen at det nå utarbeides en liste på 30 mottiltak som vil skape en økonomisk katastrofe som vil ryste hele verden.

Det viktigste tiltaket skal være å skru igjen oljekranene, noe som fort kan føre til at oljeprisen hopper opp i 100 dollar fatet.

En "hyggelig" sideeffekt av det kan være at Norge tjener noen ekstra penger, men samtidig kan det bety tilnærmet katastrofe for våre handelspartnere og allierte - som fort kan spise opp den mest nærsynte gevinsten.

- Det kan føre til et oljesjokk a la det vi hadde på 1970- og 1980-tallet, sier professor Ole Gunnar Austvik ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer til Nettavisen.

Det skal bli spennende å følge Kashoggi-saken videre. Kanskje får vi til slutt vite hva som skjedde med den saudiske journalisten som forsvant for to uker siden.

Eller kanskje ikke. I så fall kan det være sterke krefter som har arbeidet for å holde mest mulig skjult for vestens "følsomme" opinion. For da slipper vi å gjøre noe.