Høyt spill i Kristelig Folkeparti

Jeg er blant dem som tror at følelser - særlig sårede følelser - kan være viktigere i politikken enn argumenter.

Partileder Knut Arild Hareides "ultimatum" til sitt eget sentralstyre om at han ikke vil fortsette som partileder dersom han får nei på landsmøtet, kan leses inn i en slik sammenheng.

Det skal jeg komme tilbake til.

Men først til meningsmålingen for Nettavisen denne uka, som viser at hele 64,6 prosent av KrF-velgerne ikke ønsker en regjering med Fremskrittspartiet.

Bare 28,3 prosent sier at de ikke ønsker SV i regjering. I dette spørsmålet får altså Hareide solid støtte fra velgerne sine.

Men når det gjelder hvilken statsminister de ønsker, er støtten langt mer lunken. Her sier bare 40 prosent at de ønsker Jonas Gahr Støre, mens 30 prosent velger Erna Solberg.

Om vi tar med feilmarginene, er dette nærmest dødt løp.

Det viser at det ikke er den borgerlige politikken KrF-velgerne har så mye imot. Det er Fremskrittspartiet.

Og da er vi tilbake i de sårede følelsers rike. Her er imamsleiking et viktig stikkord.

Det er ingen hemmelighet at Knut Arild Hareide ble rasende etter en debatt med Sylvi Listhaug på Politisk Kvarter i NRK i august i fjor. Særlig ble hennes påstand om at KrF-lederen "sleiker imamer oppetter ryggen" dårlig mottatt, for å si det mildt.

Slike skarpe personlige beskyldninger kan ikke bare "sette seg" i den som beskyldningen blir rettet mot. Mange KrF-medlemmer og -tillitsvalgte ble også rystet av den personlige fornærmelsen og det sterke, språklige bildet som ble brukt mot partilederen deres.

En personlig fornærmelse kan skape agg som sitter i lang tid.

Fornærmelsen bidro sterkt til at Knut Arild Hareide og KrF aktivt var med og presse Listhaug ut av statsrådstolen tidligere i år. I boka "Det som betyr noe" trekker Hareide selv fram "rosehavet" som Listhaug viste fram på kontoret sitt - et rosehav som minte Hareide om "et annet rosehav sju år tidligere".

Og da er vi tilbake til Hareides varsel om at det ikke naturlig at han leder partiet inn i en borgerlig regjering.

For også denne gangen har det blitt tatt i bruk sterke retoriske virkemidler. I en særstilling står nok Trygve Hegnars leder i Finansavisen forrige lørdag. Her snakket han om svik og forræderi, og sammenliknet Hareide med selveste Judas.

"Judas skal ha angret (Matt 27,3) og han forsøkte å levere de 30 sølvpengene han hadde fått av yppersteprestene for å forråde Jesus, tilbake, men alle avslo. Da kastet Judas pengene fra seg.

Etter dette hengte Judas seg (Matt 27,5)."

Skriver altså redaktøren i Finansavisen, med henvisning til partilederen i et kristent parti. Et sterkere bilde går det faktisk ikke an å tenke seg.

Så rykket da også statsminister Erna Solberg raskt ut på Facebook og tok avstand:

Så tar jeg med at også den nå skandaliserte Mazyar Keshvari (Frp) brukte Judas-sammenlikningen rett etter talen der Hareide kom med sin snu-anbefaling. Men han trakk den senere tilbake og beklaget ordbruken.

For rettferdighets skyld skal jeg også ta med at Knut Arild Hareide selv har bidratt til den harde retorikken. Hver gang han snakker om at han ønsker et varmere samfunn, for eksempel, så må jo det bety at alle de andre - og særlig Frp - ønsker et kaldere samfunn.

Som så ofte før kan Sylvi Listhaug bli jokeren som velter spillet.

Hovedpoenget er likevel at heftige diskusjoner med krasse politiske argumenter er lett å takle, lett å komme over, og lett å glemme. Personlige fornærmelser, derimot, skaper agg som kan bli sittende til evig tid og ikke minst - virke mot sin hensikt.

Slik sett blir det særlig spennende å følge utgivelsen av Sylvi Listhaugs bok "Der andre tier" i neste uke.

Akkurat nå kan det se ut som om KrF-velgerne heller mot borgerlig side, og også de foreløpige delegat-opptellingene tyder på at partiet faktisk kan komme til å si nei til partilederen sin - og velge borgerlig.

Men det er alltid noen som kan velte spillet.

Som tittelen på boka antyder er Sylvi Listhaug kvinnen som tør å snakke der andre tier. Og det er jo oftest en positiv egenskap.

Det samme er å "kalle en spade for en spade", eller "snakke rett fra levra". Men det kan også være egenskaper som snakker borgerlig side rett ut av regjeringskontorene.