Jo sintere Frp - jo bedre for KrF

Det var drama i Stortinget tirsdag kveld:

Samtidig som en delegasjon fra Kristelig Folkeparti satt i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene, gikk resten av partiet sammen med de rødgrønne og sikret en strengere alkoholpolitikk.

Fremrskrittspartiet ble rasende, pressekonferanser ble utsatt, og kun på overtid klare Frp-ledelsen å sikre 12 stemmer for budsjettavtalen, mens hele ni stemte mot.

Det er ikke vanskelig å forstå Frps sinne.

Mange kommentatorer er allerede ute og forteller at dette gir et dårlig utgangspunkt for KrF i regjeringsforhandlingene. Det som skulle være en gledens dag, ble en vredens dag, sier de, og peker på at krumspringene i Stortinget i går skaper mistillit mellom kommende partnere.

Det er selvsagt et poeng. Men viktigere for KrF enn å forsøke å reparere et allerede elendig forhold til Frp, er å samle partiet. Og her er Fremskrittspartiets raseri gull verdt.

LES OGSÅ:

For KrF er et splittet parti, etter en langvarig og opprivende partistrid. Mange har snakket om svik, noen har kalt hverandre for Judas, enkelte frykter at partiet rett og slett kan revne i to.

I en slik situasjon trengs det å binde fraksjonene sammen igjen. Særlig for den seirende blå siden er det avgjørende å vise at det var rett, det de gjorde: At de nå endelig har fått en posisjon, en plattform der de kan få gjennomslag.

Og nå kan jo KrF endelig vise til en seier, etter årevis med meningsmålinger dalende ned mot skjul.

Nå kan de ikke bare vise til en knapp hundrelapp mer i måneden i barnetrygd. De kan også vise til to flasker mindre tollfri vin og en advarsel på flaskene.

Jada, du har helt rett: De to flaskene er ikke akkurat noe å skrive i historiebøkene om. I taxfree'en på Gardermoen er de mer å regne som et par pølser i slaktetida.

Men som symbolsak er de viktige for KrF.

I taxfree'en på Gardermoen er to flasker vin som et par pølser i slaktetida.

Samtidig som den samme symbolsaken også er viktig for Frp - bare med motsatt fortegn. Og like søt som egen seier er som kjent andres nederlag.

For indremedisinsk er dette gull verdt. For se hva vi har fått til! Og se hvor sinte Frp er!

LES OGSÅ: Tybring Gjedde: - Nå er begeret fullt

Ikke minst det siste er viktig, fordi den indre striden i KrF særlig har gått om hvorvidt det er mulig/tilrådelig/moralsk forsvarlig (stryk det som ikke passer) å regjere sammen med "erkefienden".

Nå klarte Ropstad & Co å hale i land en liten seier, til og med en liten dobbeltseier, samtidig som de klarte å sette en finger ettertrykkelig i øyet på Fremskrittspartiet.

Slik viser den kommende regjeringspartneren at den ikke lar seg pille på nesen - samtidig som et splittet parti får noe å samle seg om.

Derfor er det ikke det minste rart at forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad tar den illsinte reaksjonen fra Fremskrittspartiet med knusende ro.

For jo sintere Frp er, jo mer samlende er det for et splittet KrF.