BERGEN: Forskerne er usikre på sammenhengen, med ett fenomen ble trukket fram da et tidlig forskningsresultat om #metoo ble lagt fram på Nordiske Mediedager i Bergen i dag:

Mens mesteparten av metoo-journalistikken ble produsert av kvinnelige journalister, som i hovedsak brukte kvinnelige kilder - ble dette snudd opp ned da politikerne entret scenen.

Da overtok mennene.

Til sammen ble det skrevet over 24 000 metoo-saker i norske medier fra oktober 2017 til april 2018, kunne professor Kristin Skare Orgeret ved OsloMet og frilasjournalist Marte Vike Arnesen fortelle til norske redaktører og medieledere.

Det er mye. Forskerne delte derfor inn metoo-sakene inn i tre faser:

En av twittermeldingene som satte fart i #metoo i Norge.

Den første fasen dreide seg om strukturer og ulike profesjoner, for eksempel de snaut 500 skuespillerne som stilte opp under mottoet #stilleforopptak.

Den andre ble innledet av Aleksander Schaus twittermeldinger, som særlig ledet fram til TV 2s selvsransakelser og et særskilt mediefokus.

Den tredje fasen inneholder alle politiker-sakene, dominert av Trond Giske (Ap), Ulf Lerstein (Frp) og Kristian Tonning Riise (H).

Og her var det altså forskerne pekte på fenomenet:

Generelt ble metoo-sakene i norske medier skrevet av et lite flertall kvinner, nærmere bestemt 51 prosent kvinner mot 49 prosent menn. Dette er likevel en stor del kvinner i forhold til andre saker.

Fordelingen av mannlige og kvinnelige journalister som jobbet med sakene i de undersøkte mediene. Kilde: Orgeret/Arnesen.

I Giske-saken, derimot, var bildet et annet: Her er det bare 32 prosent kvinnelige journalister, mot 68 prosent menn.

Og fenomenet blir tydeligere når forskerne ser på kildebruken. Her viser det seg at i metoo-sakene samlet er 56 prosent av kildene kvinner. Noe som ikke er særlig merkelig, siden det i stor grad var kvinner som fortalte om sine opplevelser.

I Giske-saken, derimot, er bildet snudd opp ned: Her er også kildene i hovedsak mannlige - nærmere bestemt 41 prosent kvinner, mot 59 prosent menn.

Fordelingen av mannlige og kvinnelige kilder i de undersøkte mediene. Kilde: Orgeret/Arnesen.

I en kort debatt etterpå hadde nyhetssjef Eva-Therese Grøttum i VG et greit svar på det første fenomenet - siden politisk avdeling i VG stort sett består av menn.

Også forskerne pekte på det generelle fenomenet, at når sakene handler om såkalt "viktige" ting - politikk, samferdsel og slikt, så var det fremdeles mennene som overtok i redaksjonene.



Men det andre fenomenet var det ingen som hadde noe godt svar på. Er det så enkelt som at menn ringer menn når de trenger en kilde?

Eller er det andre andre mekanismer som slår inn? Var kanskje menn generelt mer opptatt av Giske-saken enn kvinner?

Her må det nok forskes mer.

Et annet fenomen ble beskrevet av en av varslerne i nettopp Giske-saken, Sunniva Andreassen, i en tidligere seanse:

Nemlig at vi i mediene har vært for mye opptatt av enkeltsakene, og for lite om den store lærdommen - at vi ikke må snu oss vekk.

For det verste var ikke detaljene i det som skjedde for ti år siden, fortalte hun, men at hun ble stående alene om det. At dette ikke handler om enkeltpersoner, men om strukturer der maktpersoner tar seg til rette mens vi andre ser en annen vei.