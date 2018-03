Listhaugs blomster-provokasjon

Vi liker gjerne å tro at politikk handler om fornuft, om rasjonelle argumenter og praktiske løsninger. Men ofte handler politikk mer om følelser.



Noen ganger bare om følelser.

Jeg skrev i går at jeg ikke trodde at KrF-leder Knut Arild Hareide kom til å felle Sylvi Listhaug. Nå er jeg i tvil.

Årsaken er "blomsterhavet" på justisministerens kontor. Bildet kommuniserer nok godt mot hennes egne tilhengere, mot de som allerede støtter henne.

Men for mange andre oppfattes det som en provokasjon - både mot stortingsflertallet som ga henne refs, og særlig mot Knut Arild Hareide.

Og det er han og stortingsgruppen til KrF som er jokeren når de skal stemme ja eller nei til mistillitsforslaget på tirsdag.

Jeg skrev i går at "På bedehusene og i kirkene rundt omkring i det ganske land står tilgivelsen sterkt. Om du bekjenner dine synder, skal du bli tilgitt. Det vet alle. Derfor tror jeg at Knut Arild Hareide vil finne et passende øyeblikk, kanskje allerede i dag, til å framstå som det forsonende medmennesket."

Men tilgivelsen kommer jo bare om angeren er ekte.

Og det er det Sylvi Listhaug nå har klart å reise tvil om. Mange vil oppfatte det som om hun vil peke nese, vise fram at hun er et offer, at hun bare er blitt presset til å beklage noe hun slett ikke beklager.

Derfor vil ikke Hareide felle Listhaug Sjelden har en statsråd blitt ydmyket så grundig som justisminister Sylvi Listhaug (Frp) ble i Stortinget i går. Gang på gang måtte hun gå på talerstolen og unnskylde før beklagelsen satt som den skulle. Det var rett og slett opposisjonens store seier over en gjenstridig statsråd.

Så hjelper det selvsagt ikke at blomstene delvis kommer som ledd i en planlagt aksjon fra facebook-gruppene "Slå ring om Norge" og "Vi som ønsker Sylvi Listhaug som statsminister i Norge".

Dette er grupper som dels har drevet med forfalskning av avissider og facebook-delinger, dels rommer de folk som åpent støtter ABB.

Dette er i seg selv ikke noe rasjonelt argument mot blomstene. Det tar heller ikke vekk det faktum at de fleste bukettene antakelig kommer fra ærlige, redelige mennesker som bare vil støtte Sylvi Listhaug fordi de synes hun har fått i overkant hard medfart.

Men det skaper assosiasjoner - og følelser.

Og det er nettopp disse følelsene som kan få Knut Arild Hareide og KrF til å tenke at nå er grensen nådd, nå må vi sette foten ned, nå er vi nødt til å vise at vi faktisk er villig til å felle både Listhaug - og om nødvendig hele regjeringen.

Da hjelper det ikke at Frp går fram på meningsmålingene. Da hjelper det ikke å diskutere hvem som begynte, at det antakelig var uklokt av Arbeiderpartiet å gå videre på mistillitsforslaget til Rødt, at de burde stoppet mens leken var god etter torsdagens seier.

For nå er jeg redd at følelsene har overtatt. Nå er det logikken fra kommentarfeltene og de sosiale mediene som har inntatt nasjonalforsamlingen. Det er en ulykke for norsk politikk.

Så kunne vi saktens håpe at en sterk statsminister kan få partene til å snakke sammen igjen, legge følelsene til side, tenke rasjonelt - siden ingen egentlig har lyst på regjeringskrise nå.

Men nå er jeg redd løpet allerede er kjørt.