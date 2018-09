Litt for mye Møllers Tran

NTB sendte tidligere i dag ut en melding om at svenske meningsmålinger bommet foran valget.

Det er bare delvis riktig.

Det er rett av både Sosialdemokraterna, Moderaterna og Centerpartiet fikk større oppslutning enn det målingene spådde. Mens alle de andre gjorde det dårligere.

Marginene er likevel små. Og det mest oppsiktsvekkende er at nesten alle meninsmålingene fikk med seg opp- og nedturen til han som "alle" var opptatt av, Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna (SD).

En av de siste prognosene, som tok med seg både polls of polls og målinger fra websider og web-paneler, mente at SD ville havne på 18,9 prosent - mens "bare" polls of polls spådde 17,9 prosent.

Prognose utarbeidet på bakgrunn av meningsmålinger, såkalte webmålinger og statistiske trender.

Et snitt av målingene spådde altså 17,9 prosent. Fasiten, slik den ser ut mandag formiddag (se nederst), er at SD havnet på 17,6 prosent.

Socialdemokratarna fikk 28,4, mens Moderatarna fikk 19,8, altså en bom på 4 og 2,5 prosentpoeng. Målingene fikk likevel med seg at den rødgrønne blokken lå an til å vinne.

Jeg synes dette slett ikke er ille. Det er riktig at mange av målingene hadde SD helt oppe på 28 prosent en stund før valget, men de fikk også med seg den bratte nedturen rett før valget.

Etter Brexit og Trump gikk alle meningsmålere i seg selv for å finne ut hvorfor de ikke klarte å fange opp de mest populistiske trendene - som ganske overraskende feide britene ut av EU og Donald Trump inn i Det hvite hus.

Særlig har mange vært opptatt av å studere trender på websider og i sosiale medier, for å kompensere for de som ifølge teorien ikke vågde å si hva de egentlig hadde tenkt å stemme til meningsmålerne.



I dagene og ukene som kommer vil vi nok få lese mange teorier om hvorfor det ble som det ble.



Men en observasjon kan være at de som var mest opptatt av kompensere for Brexit/Trump-effekten, tok ørlite for mye Møllers Tran.