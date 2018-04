Lærere og kommunalt ansatte skal ikke ha munnkurv

Den smått utrolige historien er som følger:

I Dagsnytt atten den 5. mars i år er Simon Malkenes, som også har skrevet boken Bak fasaden i Osloskolen, invitert for å skildre hverdagen på en av de "svake" osloskolene.

Han leser et tilnærmet haiku-dikt, som skal skildre en "normal" skoledag med anonymiserte elever:

"Vi er i gang her. R kom sju minuttter for sent, B kom 8.30. K er borte. P har ikke bok. M har ikke bok. S kaller R for tulling og jævla inder. B lager prompelyd. B og R diskuterer om B skal jobbe. S roper at han har jobbet, og at han nå skal begynne. Nå må jeg avslutte timen".

Malkenes' hensikt var å få til en debatt om fritt skolevalg, som han mener er bra for de flinke elevene - men dårlig for de svakeste.

I dagene etter innslaget oppstår så en ellevill debatt på twitter om det som ser ut til å være et "fabrikkert" leserinnlegg i Aftenposten Si ;D.

Avisinnlegget gir seg nemlig ut for å være skrevet av 30 "krenkede" elever, men NRKs Fredrik Solvang får tydelig fram at ledelsen ved Ulsrud videregående i alle fall har hatt en finger med i spillet - om ikke ni.

Deres kilder sa først 30, det trodde dere på, men det viste seg å være en løgn. Poenget er ikke bare hvor mange som støtter det, men hvem som faktisk skrev det og med hvilket motiv. Vil dere grave i det eller bare ta dem på ordet? — Fredrik Solvang (@fredriksolvang) 13. april 2018

Og i dag erfarer avisa Klassekampen at lektor Malkenes har fått beskjed om at rektor ved skolen har sendt inn varsel til skoleeier i tråd med opplæringslovens paragraf 9 A-5.

Det vil si mistanke om krenkelse, som mobbing, vold diskriminering eller trakassering av elever.

Det til tross for at 21 kolleger av Malkenes har tatt skarp avstand fra at hans opptreden hadde til hensikt å krenke noen, men tvert imot å "rette kraftig kritikk mot et inntakssystem som får fatale konsekvenser for svake elever".

Mitt anliggende her er ikke å blande meg i debatten om fritt skolevalg, det kan jeg gjøre en annen gang.

Men vi lever i et åpent demokrati. Det betyr blant annet at vi ønsker friske debatter med argumenter for og imot, også om det som skjer i offentlig sektor.



Denne saken kan fort bli pinlig for byrådsleder Raymond Johansen og resten av byrådet i Oslo, som flere ganger har tatt til orde for økt åpenhet.

Norske lokalaviser opplever stadig at ordførere og rådmenn forsøker å legge munnkurv på kommunale ansatte. Nå kan det altså se ut som om Utdanningsetaten forsøker seg på det samme i hovedstaden.

Restultat er at de som har faktisk har greie på sakene, ikke får lov å uttale seg.

Derfor er det viktig at både andre lærere, offentlig ansatte, institusjoner som Fritt Ord og vi i mediene reagerer på prinsipielt grunnlag.

Om ikke Osloskolen skjønner det, må byråd Raymond Johansen (Ap) eller kunnskapsminister Tore Sanner (H) sette skapet på plass.