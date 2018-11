Mail fra Barack Obama: Erik, nå trenger jeg deg!

Og, hold deg fast. Det virker som om den tidligere amerikanske presidenten kjenner meg ganske godt:

"Du sto ved min side da jeg trengte deg som mest. Jeg vet jeg kan stole på deg - det er grunnen til at jeg ber deg om hjelp enda en gang, skriver han.

Ok, så var ikke mailen helt personlig da.

Den er trolig sendt ut til millioner av mulige tilhengere over hele verden, med bønn om penger.

Årsaken er at jeg var så uforsiktig å skrive en mail til demokratenes hovedkvarter i Washington her forleden. Siden den gang er jeg blitt bombardert av "personlige" tiggemailer fra allslags folk.

Jeg skrev en liknende mail til republikanerne, men har foreløpig ikke fått personlig mail fra Donald ...

Men Obama har utvilsomt et poeng i tiggemailen fra partikontoret:

"Det kommer til å bli et jevnt valg. Det eneste tallet som gjelder akkurat nå er hvor mange amerikanere som går ut for å stemme", skriver han.

Her har han ekspertene med seg. Ifølge dem er det demokratene som har mest å tjene på massemobilisering. Forrige gang tapte de fordi mange tok seieren for gitt.

I så fall kan det bety trøbbel for Trump:

Ferske tall viser at allerede nå har 28 millioner amerikanere gått ut og forhåndsstemt. Det er 6 millioner flere enn på samme tid under mellomvalget i 2014, noe som tyder på en enorm valginteresse.

Også de forsøksvise brevbombene og massedrapet i synagogen i Pittsburgh kan arbeide mot Trump, dersom flere er blitt redde for den harde retorikken. På den andre siden vil gårsdagens nyhet om lønnsvekst og mange nye jobber styrke den sittende presidenten.

Og det er tross alt det som teller mest for mange amerikanere.

Men hittil har det ikke slått inn på målingene. Statistikk-eksperten Nate Silver mente denne uka at det nå er 78 - 85 prosent sjanse for at demokratene kan få flertall i Representantenes hus (mot 75 prosent i august).

Meningsmålings-guruen Nate Silver spår flertall for demokratene i Representantenes hus, men er slett ikke sikker.

Hva som skjer da?

I dag har republikanerne flertall i begge kamrene i Kongressen. Om demokratene vinner Representatenes hus, kan de begynne å stikke kjepper i hjulene for Trump, siden det formelt er Huset som fremmer forslag som har konsekvenser for budsjettet.

De kan for eksempel stoppe Muren mot Mexico, siden den definitivt vil koste noen never dollars.

Det er også Huset som eventuelt kan reise riksrettssak - som så kan stoppes av republikanerne i Senatet. Men slik kan de altså holde på - fram og tilbake - uten at noen av dem får til noenting.

Og foreløpig er Senatet trygt i hendene på republikanerne. Her mener Silver at det bare er 15 prosent sjanse (1 av 7) for at demokratene skal kunne få flertall.

Men klok av skade sier han også at ingenting er sikkert.

- Ting skjer hele tida, selv om de bare har sjansen en til sju. En av sju dager i uka er det torsdag. Ingen av oss våknet i dag tidlig og ropte, jøss, jeg kan bare ikke tro at det er torsdag i dag! skrev han - på torsdag.

Jada. Om du lurer på relevansen til akkurat dette eksemplet, har jeg også grublet litt på det. Uten å finne noe fullgodt svar. Derfor hopper vi like godt tilbake tilbake til min nå etterhvert så nære venn Barack Obama:

It's going to be a close election. Så følg med, følg med.