Medietilsynet svarer ikke på spørsmålet

Allerede i oktober i fjor fikk Medietilsynet oppdraget fra Kulturdepartementet om blant annet å undersøke "hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter".

Rapporten som ble overlevert i dag heter "NRKs bidrag til mediemangfoldet".

Å lese rapporten er omtrent som å diskutere med NRK-kolleger på Marienlyst, som undrer seg og er litt fornærmet over kritikken fra de andre mediene: Som om noen skulle ha sagt at NRK ikke er flinke nok, at medarbeiderne ikke lager gode nok, eller mange nok programmer. Og så svarer de:

- Jo, vi er da flinke! Og jo, vi bidrar da med et voldsomt mangfold av tilbud!

Problemet er bare at det er ikke det som er beskyldningen.



Unnskyld, men det er nesten komisk når Medietilsynet bruker Sogn og Fjordane som eksempel på hvor idyllisk mediemangfoldet er i Norge. Med avisene rundt, og NRK liksom "i midten".

Tilfeldigvis kjenner jeg Sogn og Fjordane godt, siden jeg var redaktør i den utmerkede lokalavisen Firdaposten i Florø fra 1991 til 1996.

Her påpeker medietilsynet at NRK ikke er noe problem i det hele tatt, siden ingen av lokalavisene i fylket konkurrerer med NRK.

Nei, akkurat:

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Sogn og Fjordane er et fylke uten naturlig sentrum. Førde ligger midt i fylket, men er i nasjonal sammenheng like beskjedent som Florø, Høyanger, Sogndal, Nordfjordeid eller Måløy.

Ingen av lokalavisene i Sogn og Fjordane har klart å bygge seg opp som fylkes- eller regionavis. Både Firdaposten og Sogn Avis, Fjordenes Tidende og Firda er i enhver forstand lokalaviser, de fleste kommer ut bare få dager i uka.

Den eneste medieaktøren som, ved hjelp av statlige midler, dyktige folk og en ekstraordinær nynorsk-posisjon, har klart å bygge opp en solid fylkesplattform er - ganske riktig: NRK Sogn og Fjordane.

Ingen av de andre mediene har vært i nærheten av de musklene som skal til for å konkurrere. De klarer selvsagt heller ikke å konkurrere mot NRKs omfattende satsing på nett - som også er lokalavisenes hovedsatsingsområde etter hvert som digitaliseringen overtar.

Ganske riktig skriver Medietilsynet at det er "liten grad av innholdslikhet" mellom lokalavisene og NRK, og at det "indikerer at de ikke er substitutter for hverandre." Og deretter: at NRK til og med har styrket sin posisjon i Sogn og Fjordane siden forrige undersøkelse i 2015.

Eh, ja?

Det er jo flott, det - for NRK. Men hvilken tankegang ligger egentlig bak når Medietilsynet klarer å framstille det som positivt i denne sammenhengen?

Ser ikke Medietilsynet muligheten for at det faktisk er NRKs dominerende rolle som er en av årsakene til at ingen av lokalavisene klarer å bli en konkurrent til NRK?

NRK - den store gjøkungen Viktig melding til politikerne: NRKs konkurransevilkår er nå så gode at vår felles rikskringkaster kan bli en gjøkunge i norsk medievirkelighet. Det var nettstedet Medier24 som i går kunne fortelle at NRK støvsuger markedet for mediefolk og lokker dem til seg med millionlønn - i sterk konkurranse med mediebedrifter som har vært gjennom dramatiske kutt.

La meg komme med en liten parallell:

Da Medietilsynets mandat ble presentert i fjor, var det stort oppmøte fra interesserte medier, som alle selvsagt var opptatt av å gråte for vår syke mor. Da tillot jeg meg å hilse fra noen som ikke var der:

Nærradioene. Husker du dem?

Jada, vi er nok mange som fremdeles husker frisleppet av nærradioer på 80- og 90-tallet. Med det elleville oppbudet av idrettslag og punkere, husmødre og countryentusiaster, studenter og hjelpeorganisasjoner som forsøkte seg. Noen av dem klarte det riktig bra.

Men de ble etter hvert møtt med effektive mottiltak fra NRK.

For snart hadde vi ikke bare NRK PI og P2 i Norge, men også NRK P3 og NRK mp3 og NRK P1+ og NRK P13 og 14 og 15 og jeg vet ikke hva.

Og det var jo ikke det at NRK-folkene ikke var flinke. De var mer enn flinke nok. Det var heller ikke det at NRK ikke bidro til mediemangfoldet.

NRK bidro til mediemangfoldet i den grad at de overtok hele mediemangfoldet.

Mens nærradioene lå gruset og strødd tilbake på valplassen.

Det er forbausende at Medietilsynet ikke har svart på denne helt sentrale delen av spørsmålsstillingen: Hva gjør vi for å hindre at de andre mediene i Norge risikerer å lide samme skjebne som nærradioene?

Medietilsynet synes tvert om å mene at alt er i sin skjønneste orden bare flinke NRK klarer å overta det mangfoldet som alle ser ut til å etterspørre.

Det er en forbausende korttenkt og lite prinsipiell tankegang.

Vi får håpe at kulturminister Trine Skei Grande og stortingsflertallet klarer å løfte blikket.