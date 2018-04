Mette-Marit og Marius må nesten velge

I et åpent brev i januar i fjor, med tittelen "Marius 20 år", skrev kronprinsesse Mette-Marit at Marius Borg Høiby som voksen og myndig "ikke skal ha en offentlig rolle og ikke er en offentlig person".

Det omstridte Se og Hør-oppslaget.

Hun skrev også at "Marius ønsker ikke å leve et liv i offentligheten".

Blant annet på denne bakgrunn har Se og Hør fått kongelig refs for et oppslag om at Marius er blitt samboer med modellen Juliane Snekkestad i London.

Også Nettavisen skrev om saken.

Men en gjennomgang Dagbladet har gjort, viser at kronprinsessens sønn jevnlig deltar på offisielle besøk og oppdrag. Og ikke minst, at penger fra Det kongelige hoff bidrar til å dekke utgiftene hans.

Jeg skrev om den nye rollen til "Lille Marius" for nesten to år siden, i bloggen Nye tider for Marius og kongehuset. Da var Marius på ferie i USA sammen med sin daværende kjæreste, samtidig som de flittig delte instagram-bilder til titusener av følgere.

Da skrev jeg at unge Marius og kongefamilien nesten må velge:

Han kan ikke ene maidagen stå som en del av kongefamilien og vinke fra balkongen, for så neste dag å være en vanlig privatperson.

Siden den gang er det ikke bare på 17. mai han deltar. Jevnlig er han med på arrangementer for å kaste kongelig glans, og det er jo helt greit. Men da må han nesten akseptere at han blir "offentlig".

Om han derimot hadde valgt å holde seg helt i bakgrunnen, tror jeg pressen hadde respektert det.

Også advokat Jon Wessel-Aas, advokat med ytringsfrihet og personvern som spesialområde, kaster seg nå inn i debatten. Til TV 2 sier han:

– Med en mor som er kronprinsesse så må man velge. Man kan ikke være med på offisielle tilstelninger som assosiert medlem av hoffet, få dekket utgifter og samtidig kreve å bli behandlet som en hver privatperson.

Han peker samtidig på et paradoks:

– Vi snakker om en mann på 21, som er tre år eldre enn myndighetsalderen i Norge, og så er det altså det kongelige hoff som snakker på hans vegne samtidig som de ber pressen og omverdenen se på ham som om han ikke har noe med hoffet å gjøre og ønsker å leve i fred. Det er litt merkelig.

Det er det. Samtidig er jo selve kongehuset et paradoks. Det er kanskje lurt av Slottet å ikke sette fokus på det altfor ofte.